"Экономический крах": в США готовятся к Великой депрессии

После закрытия двух крупных американских банков возникла паника — заговорили об угрозе системного кризиса, экономическом крахе и повторении Великой депрессии... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:00

2023-03-14T08:00

2023-03-14T08:17

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. После закрытия двух крупных американских банков возникла паника — заговорили об угрозе системного кризиса, экономическом крахе и повторении Великой депрессии. Есть риск эффекта домино, как в 2008-м. Что происходит, какие страны могут пострадать и затронет ли это Россию, выясняло РИА Новости.Понес убыткиОдиннадцатого марта обанкротился Silicon Valley Bank (SVB) — 16-й по активам банк в США и крупнейший рухнувший после финансового кризиса 2008-го.Это было полной неожиданностью. SVB специализировался на стартапах Кремниевой долины, однако давние клиенты внезапно начали избавляться от отраслевых акций и выводить средства.По данным Bloomberg, главный исполнительный директор банка Грег Беккер продал акции на 3,6 миллиона долларов всего за несколько недель до этого."Крах SVB связан со сбоями, вызванными высокими ставками. Венчурные фонды закрывали депозиты, чтобы удержать свои компании на плаву, в банке образовался дефицит капитала, пришлось реализовать облигации с убытком в 1,8 миллиарда долларов. Письмо акционерам о планах привлечь два миллиарда для укрепления баланса только ухудшило ситуацию. Призывы сохранять спокойствие не подействовали. В целом с депозитов сняли 42 миллиарда", — поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Паника перекинулась на другие "стартаперские" банки с похожим портфелем ценных бумаг — Signature Bank, Western Alliance, First Republic.Попал в ловушкуКрах SVB — следствие политики ФРС по сдерживанию инфляции посредством повышения учетной ставки. Плюс непрофессиональное управление рисками со стороны банка. В итоге активы на балансах обесценились.Долгое время ставки были беспрецедентно низкими. SVB в этот период привлек десятки миллиардов от клиентов — венчурных фондов — и вложил эти деньги в долгосрочные облигации стартапов. Тем самым попал в ловушку.Эффект домино?В понедельник обвалились бумаги First Republic, PacWest Bancorp, Western Alliance. Эти и ряд других банков даже приостановили торги.На фоне краха Silicon Valley возникла волатильность на нефтяном рынке, доллар ослабел, а основные криптовалюты резко укрепились.Основатель хедж-фонда Pershing Square Билл Экман предупредил: банкротство SVB обернется крахом экономики, если власти не дадут гарантию на депозиты SVB. Действительно, всем вкладчикам пообещали доступ к средствам на счетах. Назначили внешнего управляющего — Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC). Там уже создали соответствующую структуру.Опасаясь системных рисков, власти решили закрыть и нью-йоркский Signature Bank. Эта кредитная организация, тоже застрахованная FDIC, на 31 декабря располагала активами порядка 110,36 миллиарда долларов и депозитами на 88,59 миллиарда.Что дальшеВ администрации Джо Байдена заверили: финансовой системе страны угрозы нет. По словам президента, "руководство банков уволят", а "налогоплательщики не понесут никаких потерь".Однако экс-глава США Дональд Трамп не преминул сгустить краски.Экономисты все же полагают, что до системного кризиса США далеко: ситуация иная, чем в 2008-м. По их мнению, регулятор "принял эффективные меры, чтобы избежать эффекта домино"."Никто не допустит второго Lehman Brothers. Пятнадцать лет назад в банках был схожий ипотечный портфель и цены на жилье падали. Silicon Valley Bank значительно отличается от других, структуру его баланса можно назвать уникальной. Кроме того, сейчас капитализация банков выше, и власти могут ее увеличить, если потребуется", — указывает Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир". Тем временем на оба закрытых банка ищут покупателей. В списке потенциальных значатся JPMorgan, Citibank и Bank of America."Если все ограничится двумя структурами, Федеральная корпорация по страхованию депозитов возьмет их под крыло и обеспечит работу до передачи санирующей организации. Если же кризис окажется более масштабным, потребуется развернуть денежную политику. То есть снизить ставку", — рассуждает эксперт.Наблюдать со стороныБанкротство Silicon Valley Bank скажется и на европейских вкладчиках. У его британского подразделения несколько тысяч клиентов. А шведская пенсионная компания Alecta была четвертым по доле акционером SVB — вложили около 600 миллионов долларов."Взаимные обязательства американских банков касаются не только местных организаций. При этом сами финансовые учреждения могут и не иметь связей с SVB Financial или Signature Bank. Достаточно общего усиления недоверия, и мы уже наблюдаем новое падение акций Credit Suisse на 12 процентов", — подчеркивает Андрей Кочетков."Гипотетические неплатежи в США или ЕС мало повлияют на наши банки. И уж тем более если проблема не выйдет за локальные рамки", — отмечает Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade. Так что наблюдать за ситуацией будем со стороны.

