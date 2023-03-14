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Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности - РИА Новости, 14.03.2023
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19:11 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/strategiya-1857872672.html
Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности
Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности - РИА Новости, 14.03.2023
Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности
Правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:11
2023-03-14T19:11
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Важно также определить ключевые перспективные направления нашего дальнейшего взаимодействия с партнерами. С этой целью Правительством при участии представителей бизнеса будет разработана новая стратегия внешнеэкономической деятельности", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами.
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности

Мишустин: правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Важно также определить ключевые перспективные направления нашего дальнейшего взаимодействия с партнерами. С этой целью Правительством при участии представителей бизнеса будет разработана новая стратегия внешнеэкономической деятельности", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами.
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