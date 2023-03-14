https://ria.ru/20230314/strategiya-1857872672.html

Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности

Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности - РИА Новости, 14.03.2023

Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности

Правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:11

2023-03-14T19:11

2023-03-14T19:11

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Важно также определить ключевые перспективные направления нашего дальнейшего взаимодействия с партнерами. С этой целью Правительством при участии представителей бизнеса будет разработана новая стратегия внешнеэкономической деятельности", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами.

https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856380649.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф