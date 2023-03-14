https://ria.ru/20230314/strategiya-1857872672.html
Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности
Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности - РИА Новости, 14.03.2023
Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности
Правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:11
2023-03-14T19:11
2023-03-14T19:11
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Важно также определить ключевые перспективные направления нашего дальнейшего взаимодействия с партнерами. С этой целью Правительством при участии представителей бизнеса будет разработана новая стратегия внешнеэкономической деятельности", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами.
https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856380649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности
Мишустин: правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности