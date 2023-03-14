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Источник: западные страховщики лизинговых самолетов могут повысить тарифы - РИА Новости, 14.03.2023
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14:17 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/strakhovschiki-1857780772.html
Источник: западные страховщики лизинговых самолетов могут повысить тарифы
Источник: западные страховщики лизинговых самолетов могут повысить тарифы - РИА Новости, 14.03.2023
Источник: западные страховщики лизинговых самолетов могут повысить тарифы
Западным страховым компаниям с большой долей вероятности придется повысить тарифы на страхование D&O (страхование ответственности директоров) и BBB (комплексное РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:17
2023-03-14T14:17
россия
экономика
в мире
страхование
самолеты
авиация
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западным страховым компаниям с большой долей вероятности придется повысить тарифы на страхование D&amp;O (страхование ответственности директоров) и BBB (комплексное страхование банков) после истории объединения исков к страховщикам, поданных лизингодателями из-за застрявших в РФ самолетов, сказал РИА Новости источник на российском страховом рынке. Страховые компании во главе с корпорацией American International Group добились объединения нескольких исков, поданных лизингодателями из-за застрявших в РФ самолетов, сообщило в понедельник агентство Блумберг. Ранее крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов AerCap потребовала от страховщиков 3,5 миллиарда долларов за самолеты и двигатели, которые остались в России из-за введенных санкций. "Убыток от потери самолетов в результате ляжет на западные компании, которые участвовали в лизинге: лизингодателей, банки, страховщиков... В результате с большой вероятностью в будущем у западных страховых компаний вырастут тарифы на страхование D&amp;O (страхование ответственности директоров) и BBB (комплексное страхование банков)", - сказал источник на страховом рынке. "Все плохое для российского рынка уже случилось: российский рынок авиаперевозок полностью изолирован от западного. Поэтому сейчас объединение исков в один и ускорение судопроизводства по самолетам, находящимся в лизинге и застрявшим в России, никаким образом по России и российским отраслям не ударит", - добавил он.
https://ria.ru/20230210/samolet-1851002616.html
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россия, экономика, в мире, страхование, самолеты, авиация
Россия, Экономика, В мире, Страхование, Самолеты, Авиация
Источник: западные страховщики лизинговых самолетов могут повысить тарифы

Источник: западным страховщикам лизинговых самолетов придется повысить тарифы из-за исков

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западным страховым компаниям с большой долей вероятности придется повысить тарифы на страхование D&O (страхование ответственности директоров) и BBB (комплексное страхование банков) после истории объединения исков к страховщикам, поданных лизингодателями из-за застрявших в РФ самолетов, сказал РИА Новости источник на российском страховом рынке.
Страховые компании во главе с корпорацией American International Group добились объединения нескольких исков, поданных лизингодателями из-за застрявших в РФ самолетов, сообщило в понедельник агентство Блумберг. Ранее крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов AerCap потребовала от страховщиков 3,5 миллиарда долларов за самолеты и двигатели, которые остались в России из-за введенных санкций.
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"Убыток от потери самолетов в результате ляжет на западные компании, которые участвовали в лизинге: лизингодателей, банки, страховщиков... В результате с большой вероятностью в будущем у западных страховых компаний вырастут тарифы на страхование D&O (страхование ответственности директоров) и BBB (комплексное страхование банков)", - сказал источник на страховом рынке.
"Все плохое для российского рынка уже случилось: российский рынок авиаперевозок полностью изолирован от западного. Поэтому сейчас объединение исков в один и ускорение судопроизводства по самолетам, находящимся в лизинге и застрявшим в России, никаким образом по России и российским отраслям не ударит", - добавил он.
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