https://ria.ru/20230314/ssha-1857711359.html

Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России

Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России - РИА Новости, 14.03.2023

Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России

Бывший президент США Дональд Трамп предложил поддержать "смену режима" в Соединенных Штатах, что, по его мнению, "гораздо важнее", чем поддержка Вашингтоном... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:53

2023-03-14T10:53

2023-03-14T10:53

в мире

сша

россия

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил поддержать "смену режима" в Соединенных Штатах, что, по его мнению, "гораздо важнее", чем поддержка Вашингтоном возможной смены власти в России. Ранее сообщалось, что Трамп собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты США. "Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее. Это администрация (нынешнего президента США Джо) Байдена втянула нас в этот бардак", - ответил Трамп на вопрос телеканала Fox News о том, стоит ли США поддержать смену власти в России. Его ответ опубликовал в Twitter ведущий Fox News Такер Карлсон.

https://ria.ru/20230309/bayden-1856889510.html

сша

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден