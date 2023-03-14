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Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России - РИА Новости, 14.03.2023
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10:53 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/ssha-1857711359.html
Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России
Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России - РИА Новости, 14.03.2023
Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России
Бывший президент США Дональд Трамп предложил поддержать "смену режима" в Соединенных Штатах, что, по его мнению, "гораздо важнее", чем поддержка Вашингтоном... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:53
2023-03-14T10:53
в мире
сша
россия
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил поддержать "смену режима" в Соединенных Штатах, что, по его мнению, "гораздо важнее", чем поддержка Вашингтоном возможной смены власти в России. Ранее сообщалось, что Трамп собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты США. "Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее. Это администрация (нынешнего президента США Джо) Байдена втянула нас в этот бардак", - ответил Трамп на вопрос телеканала Fox News о том, стоит ли США поддержать смену власти в России. Его ответ опубликовал в Twitter ведущий Fox News Такер Карлсон.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России

Трамп считает, что США нужно озаботиться сменой власти в Белом доме вместо Кремля

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп предложил поддержать "смену режима" в Соединенных Штатах, что, по его мнению, "гораздо важнее", чем поддержка Вашингтоном возможной смены власти в России.
Ранее сообщалось, что Трамп собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты США.
"Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее. Это администрация (нынешнего президента США Джо) Байдена втянула нас в этот бардак", - ответил Трамп на вопрос телеканала Fox News о том, стоит ли США поддержать смену власти в России. Его ответ опубликовал в Twitter ведущий Fox News Такер Карлсон.
Байден и Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Байден назвал Трампа будущим президентом и перекрестился
9 марта, 23:29
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДжо Байден
 
 
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