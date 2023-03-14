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Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857804038.html
Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО - РИА Новости, 14.03.2023
Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:39
2023-03-14T15:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
кременная
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка, Житловка Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, а также Межирич Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 401 украинский военный самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230314/rls-1857801279.html
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безопасность, россия, херсонская область , кременная
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Кременная
Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка, Житловка Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, а также Межирич Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 401 украинский военный самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единица специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьКременная
 
 
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