Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка, Житловка Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, а также Межирич Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 401 украинский военный самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единица специальной военной автомобильной техники.