https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857804038.html

Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО - РИА Новости, 14.03.2023

Российская ПВО за сутки сбила 17 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:39

2023-03-14T15:39

2023-03-14T15:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

кременная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_d235b792db36030dc1942916d2a7c631.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Збурьевка, Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка, Житловка Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино Донецкой Народной Республики, а также Межирич Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 401 украинский военный самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и других боевых бронированных машин, 1057 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4350 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8924 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230314/rls-1857801279.html

россия

херсонская область

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, херсонская область , кременная