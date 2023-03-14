https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857797695.html
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 14.03.2023
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 60 военных, 9 единиц... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:22
2023-03-14T15:22
2023-03-14T15:50
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 60 военных, 9 единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка Донецкой народной республики и Успеновка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в Водяном в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20230314/rls-1857801279.html
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Минобороны РФ о потерях националистов на шести направлениях
Потери националистов на шести направлениях и уничтоженная техника противника: главное из брифинга МО РФ
2023-03-14T15:22
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РИА Новости
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безопасность, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: Киев за сутки потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях