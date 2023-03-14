https://ria.ru/20230314/sobaki-1857751544.html

СПЧ предложил правительству ввести учет всех собак в России

СПЧ предложил правительству ввести учет всех собак в России - РИА Новости, 14.03.2023

СПЧ предложил правительству ввести учет всех собак в России

Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей - ввести систему учета собак... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:45

2023-03-14T12:45

2023-03-14T12:45

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей - ввести систему учета собак в России, пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности и другие, сообщила пресс-служба СПЧ. "Пообещавший заняться проблемой нападения собак на людей Валерий Фадеев заявлял о необходимости найти и выработать решения с профессиональным сообществом, чтобы в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. По итогам обсуждения Совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину", - говорится в телеграм-канале Совета. СПЧ предлагает пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, поскольку на практике нередко имеет место безответственное отношение владельца к собаке, ввести систему регистрационного учета всех собак в России, предусмотрев переходные периоды внедрения такой системы, изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека. Кроме того, предложено установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с собакой, кратно увеличить количество площадок для выгула и и дрессировки собак в крупных городах, в том числе, возложив обязанность их создания на девелоперов. Также в СПЧ призвали поддержать усилия кинологического сообщества по взаимодействию с маркетплейсами для сокращения числа случаев продажи дефектных щенков, популяризировать ответственное отношение к выбору собаки.

https://ria.ru/20221208/zhivotnye-1837291937.html

https://ria.ru/20220811/voler-1807084311.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)