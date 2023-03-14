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СПЧ предложил правительству ввести учет всех собак в России - РИА Новости, 14.03.2023
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12:45 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/sobaki-1857751544.html
СПЧ предложил правительству ввести учет всех собак в России
СПЧ предложил правительству ввести учет всех собак в России - РИА Новости, 14.03.2023
СПЧ предложил правительству ввести учет всех собак в России
Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей - ввести систему учета собак... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:45
2023-03-14T12:45
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей - ввести систему учета собак в России, пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности и другие, сообщила пресс-служба СПЧ. "Пообещавший заняться проблемой нападения собак на людей Валерий Фадеев заявлял о необходимости найти и выработать решения с профессиональным сообществом, чтобы в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. По итогам обсуждения Совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину", - говорится в телеграм-канале Совета. СПЧ предлагает пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, поскольку на практике нередко имеет место безответственное отношение владельца к собаке, ввести систему регистрационного учета всех собак в России, предусмотрев переходные периоды внедрения такой системы, изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека. Кроме того, предложено установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с собакой, кратно увеличить количество площадок для выгула и и дрессировки собак в крупных городах, в том числе, возложив обязанность их создания на девелоперов. Также в СПЧ призвали поддержать усилия кинологического сообщества по взаимодействию с маркетплейсами для сокращения числа случаев продажи дефектных щенков, популяризировать ответственное отношение к выбору собаки.
https://ria.ru/20221208/zhivotnye-1837291937.html
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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
СПЧ предложил правительству ввести учет всех собак в России

СПЧ внес в правительство идею ввести систему учета собак для предотвращения нападений

© РИА Новости / Илья НаймушинНемецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Немецкая овчарка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей - ввести систему учета собак в России, пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности и другие, сообщила пресс-служба СПЧ.
"Пообещавший заняться проблемой нападения собак на людей Валерий Фадеев заявлял о необходимости найти и выработать решения с профессиональным сообществом, чтобы в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. По итогам обсуждения Совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину", - говорится в телеграм-канале Совета.
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СПЧ предлагает пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, поскольку на практике нередко имеет место безответственное отношение владельца к собаке, ввести систему регистрационного учета всех собак в России, предусмотрев переходные периоды внедрения такой системы, изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека.
Кроме того, предложено установить для владельцев собак крупных пород требование о прохождении кинологических курсов по взаимодействию с собакой, кратно увеличить количество площадок для выгула и и дрессировки собак в крупных городах, в том числе, возложив обязанность их создания на девелоперов.
Также в СПЧ призвали поддержать усилия кинологического сообщества по взаимодействию с маркетплейсами для сокращения числа случаев продажи дефектных щенков, популяризировать ответственное отношение к выбору собаки.
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ОбществоРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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