https://ria.ru/20230314/simferopol-1857688506.html
В Симферополе локализовали пожар на складе
В Симферополе локализовали пожар на складе - РИА Новости, 14.03.2023
В Симферополе локализовали пожар на складе
Пожар в складском помещении в Симферополе локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:44
2023-03-14T07:44
2023-03-14T07:48
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар в складском помещении в Симферополе локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в складском помещении в Симферополе, площадь пожара составляет 1000 "квадратов". К тушению привлечены около 30 человек и семь единиц техники. "В 07.23 пожар на складе в Симферополе локализован на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230314/angar-1857686191.html
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Симферополе локализовли на площади 1000 квадратных метров