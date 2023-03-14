https://ria.ru/20230314/shvetsiya-1857716540.html
Швеция ответила на запрос России по расследованию ЧП на "Северных потоках"
Швеция ответила на запрос России по расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.03.2023
Швеция ответила на запрос России по расследованию ЧП на "Северных потоках"
Шведская прокуратура "не видит интереса" в создании совместной группы для расследования взрывов на "Северных потоках", сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:11
2023-03-14T11:11
2023-03-14T14:44
авария на "северных потоках"
швеция
россия
северный поток
дмитрий полянский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Шведская прокуратура "не видит интереса" в создании совместной группы для расследования взрывов на "Северных потоках", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке.Ранее первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва распространила в Организации Объединенных Наций копию переписки со странами, ведущими свое расследование инцидента на экспортных трубопроводах, — Данией, Швецией и Германией. Как следует из опубликованных материалов, российская сторона направила запросы о формировании совместной группы. В своем ответе шведские власти сообщили: "Ваш запрос был направлен в органы прокуратуры, 18 ноября 2022 года там заявили, что у них нет интереса в создании группы совместного расследования по этому вопросу".Кроме того, согласно одному из документов, Швеции направили пять запросов о правовой помощи — 7 и 19 октября, 8 и 23 ноября, 5 декабря 2022 года.В свою очередь, в Берлине на запрос Москвы ответили, что создание такой группы "не представляется возможным". Кроме того, российской стороне сейчас не могут предоставить "какие-либо вещественные доказательства".Также диписточник отметил, что российские компетентные органы интересовало, изымались ли с места повреждения газопроводов их части или фрагменты, назначались ли исследования по определению причин повреждения, в частности, нашли ли на фрагментах труб остатки взрывчатых веществ. Однако на эти вопросы они получили формальные ответы, содержащие, по сути, отказ предоставить какие-либо документы.Так, ответ министра юстиции Швеции Гуннара Стреммера гласит, что ходатайство о правовой помощи в этом вопросе должно быть отклонено, "если его удовлетворение влечет за собой угрозу безопасности государства"."Таким образом, очевидно, а теперь и документально подтверждено, что заявления Дании, Швеции и Германии о якобы информировании российской стороны о ходе расследований не соответствуют действительности", — прокомментировал диписточник ответ шведской стороны.Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев накануне заявил, что Киеву "было ни к чему взрывать "Северные потоки", а немецкие власти "идут на поводу у выгодной Вашингтону версии". Он назвал упомянутую публикацию "вбросом мнимой утечки данных", которым историю "хотят запутать".В свою очередь, американский журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на анонимный источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html
https://ria.ru/20230313/rezolyutsiya-1857656073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авария на "северных потоках", швеция, россия, северный поток, дмитрий полянский
Авария на "Северных потоках", Швеция, Россия, Северный поток, Дмитрий Полянский
Швеция ответила на запрос России по расследованию ЧП на "Северных потоках"
Швеция не увидела интереса в запросе о группе по расследованию ЧП на "Северных потоках"
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Шведская прокуратура "не видит интереса" в создании совместной группы для расследования взрывов на "Северных потоках", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке.
Ранее первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский
заявил, что Москва распространила в Организации Объединенных Наций копию переписки со странами, ведущими свое расследование инцидента на экспортных трубопроводах, — Данией
, Швецией
и Германией
. Как следует из опубликованных материалов, российская сторона направила запросы о формировании совместной группы. В своем ответе шведские власти сообщили: "Ваш запрос был направлен в органы прокуратуры, 18 ноября 2022 года там заявили, что у них нет интереса в создании группы совместного расследования по этому вопросу".
Кроме того, согласно одному из документов, Швеции направили пять запросов о правовой помощи — 7 и 19 октября, 8 и 23 ноября, 5 декабря 2022 года.
В свою очередь, в Берлине на запрос Москвы ответили, что создание такой группы "не представляется возможным". Кроме того, российской стороне сейчас не могут предоставить "какие-либо вещественные доказательства".
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"
Также диписточник отметил, что российские компетентные органы интересовало, изымались ли с места повреждения газопроводов их части или фрагменты, назначались ли исследования по определению причин повреждения, в частности, нашли ли на фрагментах труб остатки взрывчатых веществ. Однако на эти вопросы они получили формальные ответы, содержащие, по сути, отказ предоставить какие-либо документы.
Так, ответ министра юстиции Швеции Гуннара Стреммера гласит, что ходатайство о правовой помощи в этом вопросе должно быть отклонено, "если его удовлетворение влечет за собой угрозу безопасности государства".
"Таким образом, очевидно, а теперь и документально подтверждено, что заявления Дании, Швеции и Германии о якобы информировании российской стороны о ходе расследований не соответствуют действительности", — прокомментировал диписточник ответ шведской стороны.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу
— "Северном потоке" и "Северном потоке — 2
". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма.
МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет
Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев накануне заявил, что Киеву "было ни к чему взрывать "Северные потоки", а немецкие власти "идут на поводу у выгодной Вашингтону версии". Он назвал упомянутую публикацию "вбросом мнимой утечки данных", которым историю "хотят запутать".
В свою очередь, американский журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на анонимный источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США
при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев