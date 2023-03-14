https://ria.ru/20230314/shvetsiya-1857716540.html

Швеция ответила на запрос России по расследованию ЧП на "Северных потоках"

Швеция ответила на запрос России по расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.03.2023

Швеция ответила на запрос России по расследованию ЧП на "Северных потоках"

Шведская прокуратура "не видит интереса" в создании совместной группы для расследования взрывов на "Северных потоках", сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:11

2023-03-14T11:11

2023-03-14T14:44

авария на "северных потоках"

швеция

россия

северный поток

дмитрий полянский

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Шведская прокуратура "не видит интереса" в создании совместной группы для расследования взрывов на "Северных потоках", сообщил РИА Новости дипломатический источник в Нью-Йорке.Ранее первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва распространила в Организации Объединенных Наций копию переписки со странами, ведущими свое расследование инцидента на экспортных трубопроводах, — Данией, Швецией и Германией. Как следует из опубликованных материалов, российская сторона направила запросы о формировании совместной группы. В своем ответе шведские власти сообщили: "Ваш запрос был направлен в органы прокуратуры, 18 ноября 2022 года там заявили, что у них нет интереса в создании группы совместного расследования по этому вопросу".Кроме того, согласно одному из документов, Швеции направили пять запросов о правовой помощи — 7 и 19 октября, 8 и 23 ноября, 5 декабря 2022 года.В свою очередь, в Берлине на запрос Москвы ответили, что создание такой группы "не представляется возможным". Кроме того, российской стороне сейчас не могут предоставить "какие-либо вещественные доказательства".Также диписточник отметил, что российские компетентные органы интересовало, изымались ли с места повреждения газопроводов их части или фрагменты, назначались ли исследования по определению причин повреждения, в частности, нашли ли на фрагментах труб остатки взрывчатых веществ. Однако на эти вопросы они получили формальные ответы, содержащие, по сути, отказ предоставить какие-либо документы.Так, ответ министра юстиции Швеции Гуннара Стреммера гласит, что ходатайство о правовой помощи в этом вопросе должно быть отклонено, "если его удовлетворение влечет за собой угрозу безопасности государства"."Таким образом, очевидно, а теперь и документально подтверждено, что заявления Дании, Швеции и Германии о якобы информировании российской стороны о ходе расследований не соответствуют действительности", — прокомментировал диписточник ответ шведской стороны.Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Газета The New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев накануне заявил, что Киеву "было ни к чему взрывать "Северные потоки", а немецкие власти "идут на поводу у выгодной Вашингтону версии". Он назвал упомянутую публикацию "вбросом мнимой утечки данных", которым историю "хотят запутать".В свою очередь, американский журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на анонимный источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html

https://ria.ru/20230313/rezolyutsiya-1857656073.html

https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html

швеция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авария на "северных потоках", швеция, россия, северный поток, дмитрий полянский