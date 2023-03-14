https://ria.ru/20230314/shtrafy-1857770171.html
Госдума приняла закон о штрафах за инструкции изготовления боеприпасов
Госдума приняла закон о штрафах за инструкции изготовления боеприпасов - РИА Новости, 14.03.2023
Госдума приняла закон о штрафах за инструкции изготовления боеприпасов
Госдума во вторник приняла закон о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:33
2023-03-14T13:33
2023-03-14T13:33
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_e1ddb7f12b198f184862b2e4009af681.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла закон о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию. Документ был внесен в Госдуму лидерами всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Поправки предлагаются в статью 13.15 КоАП РФ. Штрафы за распространение в СМИ и интернете информации о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения для граждан, от 40 до 80 тысяч - для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, от 800 тысяч до одного миллиона рублей - для юрлиц. Для юрлиц и ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом штраф не последует за распространение информации о способах, методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, что сейчас разрешено законом "Об оружии". Дума в декабре приняла сопутствующий закон о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, и отнесении такой информации к запрещенной для распространения.
https://ria.ru/20230301/shtraf-1855134842.html
https://ria.ru/20230314/sotsseti-1857719077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_9f9274618a7f5e29ba86e86671c322fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приняла закон о штрафах за инструкции изготовления боеприпасов
Госдума приняла закон о штрафах за публикацию инструкций изготовления боеприпасов
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла закон о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию.
Документ был внесен в Госдуму лидерами всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным
.
Минцифры прорабатывает вопрос о границах оборотного штрафа за утечку данных
Поправки предлагаются в статью 13.15 КоАП РФ
. Штрафы за распространение в СМИ и интернете информации о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения для граждан, от 40 до 80 тысяч - для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, от 800 тысяч до одного миллиона рублей - для юрлиц. Для юрлиц и ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
При этом штраф не последует за распространение информации о способах, методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, что сейчас разрешено законом "Об оружии".
Дума в декабре приняла сопутствующий закон о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, и отнесении такой информации к запрещенной для распространения.
В ГД предложили запретить привлекать к ответственности за лайки в соцсетях