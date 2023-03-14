https://ria.ru/20230314/shtrafy-1857770171.html

Госдума приняла закон о штрафах за инструкции изготовления боеприпасов

Госдума приняла закон о штрафах за инструкции изготовления боеприпасов - РИА Новости, 14.03.2023

Госдума приняла закон о штрафах за инструкции изготовления боеприпасов

Госдума во вторник приняла закон о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:33

2023-03-14T13:33

2023-03-14T13:33

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла закон о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию. Документ был внесен в Госдуму лидерами всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Поправки предлагаются в статью 13.15 КоАП РФ. Штрафы за распространение в СМИ и интернете информации о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения для граждан, от 40 до 80 тысяч - для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, от 800 тысяч до одного миллиона рублей - для юрлиц. Для юрлиц и ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом штраф не последует за распространение информации о способах, методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, что сейчас разрешено законом "Об оружии". Дума в декабре приняла сопутствующий закон о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, и отнесении такой информации к запрещенной для распространения.

https://ria.ru/20230301/shtraf-1855134842.html

https://ria.ru/20230314/sotsseti-1857719077.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф