https://ria.ru/20230314/shkola-1857704367.html

Бурков рассказал, когда в Омске сдадут школу для будущих инженеров

Бурков рассказал, когда в Омске сдадут школу для будущих инженеров - РИА Новости, 14.03.2023

Бурков рассказал, когда в Омске сдадут школу для будущих инженеров

Губернатор Омской области Александр Бурков оценил темпы строительства школы для будущих инженеров за 1,7 миллиарда рублей в Омске, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:17

2023-03-14T10:17

2023-03-14T10:17

омская область

омская область

омск

александр бурков

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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков оценил темпы строительства школы для будущих инженеров за 1,7 миллиарда рублей в Омске, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Школу на 1122 места в Октябрьском округе Омска должны сдать в декабре 2023 году. На строительной площадке побывал губернатор Александр Бурков. Представители подрядчика заверили главу региона, что все идет согласно графику строительства, а готовность объекта уже более 40%. "Школа непростая как с точки зрения оснащения, так и с точки зрения планировки, потому что в планах у нас это инженерная школа, где будут готовить будущих инженеров. Поэтому и лабораторное оборудование должно быть соответствующее по физике, информатике и другим предметам. Поэтому здесь на самом деле большая работа не только строителей, но и самих педагогов. Сегодня мы с мэром Сергеем Николаевичем решали вопрос о необходимости назначения руководителя данного учреждения, формирования коллектива и подготовки школы к открытию", - рассказал Александр Бурков. В здании школы предусмотрено 44 учебных класса, спортивный зал, библиотека, актовый зал, административно-бытовые помещения, пищеблок и обеденный зал. Здание школы состоит из трех соединенных в П-образной форме блоков. Каждый блок здания имеет свое функциональное назначение: основная школа, начальная школа и общие для всех классов помещения в центральном блоке.

https://ria.ru/20230310/omsk-1856936906.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, омск, александр бурков