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Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов - РИА Новости, 14.03.2023
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18:38 14.03.2023 (обновлено: 18:56 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/shkaplerov-1857865364.html
Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов
Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов - РИА Новости, 14.03.2023
Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов
Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на МКС и бывший в составе первого "киноэкипажа", завершил деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса",... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:38
2023-03-14T18:56
космос - риа наука
антон шкаплеров
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на МКС и бывший в составе первого "киноэкипажа", завершил деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", сообщили на сайте госкорпорации. "Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международной космической станции, завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении. Как уточнили в госкорпорации, он продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в "Роскосмос") на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов. Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011 по 2022 год он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". В 2021 году он вошел в состав "киноэкипажа" вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Пятого октября 2021 года они прибыли на МКС, чтобы снять первый фильм в космосе - "Вызов".
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космос - риа наука, антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Антон Шкаплеров, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

Совершивший четыре полета Шкаплеров завершил работу в отряде космонавтов "Роскосмоса"

© Фото : центр подготовки космонавтов им. Ю.А.ГагаринаАнтон Шкаплеров
Антон Шкаплеров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
Антон Шкаплеров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на МКС и бывший в составе первого "киноэкипажа", завершил деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", сообщили на сайте госкорпорации.
"Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международной космической станции, завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении. Как уточнили в госкорпорации, он продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в "Роскосмос") на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.
Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011 по 2022 год он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ".
В 2021 году он вошел в состав "киноэкипажа" вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Пятого октября 2021 года они прибыли на МКС, чтобы снять первый фильм в космосе - "Вызов".
Мухтар Аймаханов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос
30 декабря 2022, 12:11
 
Космос - РИА НаукаАнтон ШкаплеровРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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