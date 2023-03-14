Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов
Совершивший четыре полета Шкаплеров завершил работу в отряде космонавтов "Роскосмоса"
© Фото : центр подготовки космонавтов им. Ю.А.ГагаринаАнтон Шкаплеров
© Фото : центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
Антон Шкаплеров. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на МКС и бывший в составе первого "киноэкипажа", завершил деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", сообщили на сайте госкорпорации.
"Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международной космической станции, завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении. Как уточнили в госкорпорации, он продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в "Роскосмос") на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.
Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011 по 2022 год он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ".
В 2021 году он вошел в состав "киноэкипажа" вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Пятого октября 2021 года они прибыли на МКС, чтобы снять первый фильм в космосе - "Вызов".