https://ria.ru/20230314/shkaplerov-1857865364.html

Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов - РИА Новости, 14.03.2023

Антон Шкаплеров покинул отряд космонавтов

Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на МКС и бывший в составе первого "киноэкипажа", завершил деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса",... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:38

2023-03-14T18:38

2023-03-14T18:56

космос - риа наука

антон шкаплеров

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752971554_0:377:2048:1529_1920x0_80_0_0_e58b4fd642829c6f7ac0c8377685603d.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на МКС и бывший в составе первого "киноэкипажа", завершил деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", сообщили на сайте госкорпорации. "Российский космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре длительных полета на Международной космической станции, завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении. Как уточнили в госкорпорации, он продолжает работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в "Роскосмос") на должности заместителя начальника управления по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов. Шкаплеров был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. В период с 2011 по 2022 год он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд и три выхода в открытый космос суммарной длительностью 21 час 38 минут. В 2013 году Шкаплерову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" и почетного знака "Летчик-космонавт РФ". В 2021 году он вошел в состав "киноэкипажа" вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Пятого октября 2021 года они прибыли на МКС, чтобы снять первый фильм в космосе - "Вызов".

https://ria.ru/20221230/aymakhanov-1842433588.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс)