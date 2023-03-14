https://ria.ru/20230314/sdelka-1857874897.html

России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней

России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней - РИА Новости, 14.03.2023

России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней

Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить зерновую сделку на 60 дней, заявил на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:23

2023-03-14T19:23

2023-03-14T19:23

экономика

россия

женева (город)

турция

сергей вершинин

оон

зерновая сделка

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ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить зерновую сделку на 60 дней, заявил на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы пока не получили официальной реакции сторон. Наша позиция была доведена до сторон, вчера о ней были информированы ооновские представители", - сказал он. Ранее Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального - не на словах, а на деле - прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230314/sdelka-1857732322.html

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

россия

женева (город)

турция

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экономика, россия, женева (город), турция, сергей вершинин, оон, зерновая сделка