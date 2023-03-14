России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней
Вершинин: Россия еще не получила ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней
Уборка зерновых. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить зерновую сделку на 60 дней, заявил на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы пока не получили официальной реакции сторон. Наша позиция была доведена до сторон, вчера о ней были информированы ооновские представители", - сказал он.
Ранее Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального - не на словах, а на деле - прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.