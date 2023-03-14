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России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней - РИА Новости, 14.03.2023
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19:23 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/sdelka-1857874897.html
России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней
России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней - РИА Новости, 14.03.2023
России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней
Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить зерновую сделку на 60 дней, заявил на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:23
2023-03-14T19:23
экономика
россия
женева (город)
турция
сергей вершинин
оон
зерновая сделка
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ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить зерновую сделку на 60 дней, заявил на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы пока не получили официальной реакции сторон. Наша позиция была доведена до сторон, вчера о ней были информированы ооновские представители", - сказал он. Ранее Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального - не на словах, а на деле - прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230314/sdelka-1857732322.html
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
россия
женева (город)
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экономика, россия, женева (город), турция, сергей вершинин, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Женева (город), Турция, Сергей Вершинин, ООН, зерновая сделка
России не дали ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней

Вершинин: Россия еще не получила ответа на предложение продлить зерновую сделку на 60 дней

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости. Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить зерновую сделку на 60 дней, заявил на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы пока не получили официальной реакции сторон. Наша позиция была доведена до сторон, вчера о ней были информированы ооновские представители", - сказал он.
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Анкара высоко оценила шаги сторон по продлению зерновой сделки
Вчера, 11:47
Ранее Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального - не на словах, а на деле - прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
Вчера, 11:59
 
ЭкономикаРоссияЖенева (город)ТурцияСергей ВершининООНзерновая сделка
 
 
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