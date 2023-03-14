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Зерновая сделка должна выполняться полностью, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2023
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13:05 14.03.2023 (обновлено: 13:23 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/sdelka-1857758460.html
Зерновая сделка должна выполняться полностью, заявил Песков
Зерновая сделка должна выполняться полностью, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2023
Зерновая сделка должна выполняться полностью, заявил Песков
Вторая часть зерновой сделки, касающаяся РФ, до сих пор не выполнена, а сделка "не может стоять на одной ноге", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:05
2023-03-14T13:23
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вторая часть зерновой сделки, касающаяся РФ, до сих пор не выполнена, а сделка "не может стоять на одной ноге", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что в целом, то, что мы называем сделкой, вот вторая часть сделки, которая касается нас, она до сих пор не выполнена. &lt;...&gt; Условия, которые согласовывались, как неотъемлемая интегральная часть сделки выполнены не были. Поэтому, в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому, в целом, конечно, условия для продления такие относительные, но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
Зерновая сделка должна выполняться полностью, заявил Песков

Песков: зерновая сделка не может выполняться "на одной ноге"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вторая часть зерновой сделки, касающаяся РФ, до сих пор не выполнена, а сделка "не может стоять на одной ноге", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что в целом, то, что мы называем сделкой, вот вторая часть сделки, которая касается нас, она до сих пор не выполнена. <...> Условия, которые согласовывались, как неотъемлемая интегральная часть сделки выполнены не были. Поэтому, в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому, в целом, конечно, условия для продления такие относительные, но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
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