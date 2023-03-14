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Сапегу внесли в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму - РИА Новости, 14.03.2023
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16:40 14.03.2023 (обновлено: 16:48 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/sapega-1857829728.html
Сапегу внесли в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму
Сапегу внесли в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму - РИА Новости, 14.03.2023
Сапегу внесли в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму
Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега внесена в список лиц, причастных к террористической деятельности, сообщается в документе, опубликованном на сайте РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:40
2023-03-14T16:48
белоруссия
россия
софия сапега
безопасность
кгб белоруссии
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега внесена в список лиц, причастных к террористической деятельности, сообщается в документе, опубликованном на сайте КГБ республики. В перечне под номером 1026 значится Сапега Софья Андреевна, 10 февраля 1998 года рождения, чье гражданство – Российская Федерация. В качестве основания для включения в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности, указано, что "вступил в законную силу приговор суда о признании виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание вражды – ред.)". Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20230131/sapega-1848619597.html
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белоруссия, россия, софия сапега, безопасность, кгб белоруссии
Белоруссия, Россия, София Сапега, Безопасность, КГБ Белоруссии
Сапегу внесли в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму

КГБ Белоруссии внес россиянку Сапегу в список лиц, причастных к терроризму

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега
Софья Сапега
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега внесена в список лиц, причастных к террористической деятельности, сообщается в документе, опубликованном на сайте КГБ республики.
В перечне под номером 1026 значится Сапега Софья Андреевна, 10 февраля 1998 года рождения, чье гражданство – Российская Федерация. В качестве основания для включения в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности, указано, что "вступил в законную силу приговор суда о признании виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание вражды – ред.)".
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Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Здание Минского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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БелоруссияРоссияСофия СапегаБезопасностьКГБ Белоруссии
 
 
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