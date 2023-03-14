https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857815391.html

Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по русофобии

Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по русофобии - РИА Новости, 14.03.2023

Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по русофобии

Член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский сообщил РИА Новости, что выступит на заседании... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:20

2023-03-14T16:20

2023-03-14T16:20

россия

украина

кирилл вышинский

дмитрий полянский

оон

совет безопасности оон

русофобия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский сообщил РИА Новости, что выступит на заседании Совбеза ООН по русофобии, где расскажет, что на Украине культивируется человеконенавистническая идеология. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила на 14 марта проведение заседания СБ ООН по проблеме русофобии как фактора, мешающего разрешению украинского кризиса. "Наше представительство пригласило меня принять участие в качестве спикера в этом заседании Совбеза ООН... Я буду говорить о том, что на Украине сложилась и культивируется человеконенавистническая идеология русофобии, которая и является, собственно говоря, основной угрозой", - сказал Вышинский. По его словам, русофобия началась более 10 лет назад и коснулась не только русских и русскоязычных, проживающих на Украине, но и была перенесена на всех русских и тех, кто причисляет себя к русской языковой и культурной общности. "Это касается и граждан России, и граждан других стран, которые чувствуют себя русскими людьми, и наших соотечественников - очень широкого круга людей. Идеология человеконенавистничества, которая ставит собой цель уничтожение, доказательство того, что Россия не является отдельной цивилизацией, мировым культурным достоянием, уничтожение носителей русского мира, русской идентичности", - отметил Вышинский. Свое выступление Вышинский будет сопровождать примерами, которых достаточно. "И призывы убивать русских, их детей, и членов семей, которые звучат в прямом эфире украинского телевидения. Это и многолетняя практика уничтожения образования на русском языке, запреты разговаривать на русском языке, фактов будет достаточно много, я постараюсь уложиться в отведенное время, хотя, конечно, за пределами моего доклада останется еще огромное количество примеров, которые можно приводить", - добавил Вышинский.

https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847948006.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, кирилл вышинский, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон, русофобия