https://ria.ru/20230314/rusofily-1857680038.html

Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов

Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов - РИА Новости, 14.03.2023

Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов

Представители более чем 40 стран, в том числе из США и ЕС, соберутся в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T04:25

2023-03-14T04:25

2023-03-14T04:25

в мире

россия

москва

сша

сергей лавров

константин малофеев

евросоюз

стивен сигал

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Представители более чем 40 стран, в том числе из США и ЕС, соберутся в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов, сообщили РИА Новости организаторы съезда. По его словам, МДР призвана консолидировать людей разных религий и политических убеждений, которых "объединяет симпатия к России, интерес к русской культуре и русскому языку". По данным организаторов, среди гостей конгресса – представители более 40 государств, в том числе из США, стран ЕС, Африки и Азии; ожидаются выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, зампредседателя Всемирного русского народного собора, главы группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала.

https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856218842.html

россия

москва

сша

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в мире, россия, москва, сша, сергей лавров, константин малофеев, евросоюз, стивен сигал