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Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов - РИА Новости, 14.03.2023
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04:25 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/rusofily-1857680038.html
Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов
Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов - РИА Новости, 14.03.2023
Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов
Представители более чем 40 стран, в том числе из США и ЕС, соберутся в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:25
2023-03-14T04:25
в мире
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москва
сша
сергей лавров
константин малофеев
евросоюз
стивен сигал
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Представители более чем 40 стран, в том числе из США и ЕС, соберутся в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов, сообщили РИА Новости организаторы съезда. По его словам, МДР призвана консолидировать людей разных религий и политических убеждений, которых "объединяет симпатия к России, интерес к русской культуре и русскому языку". По данным организаторов, среди гостей конгресса – представители более 40 государств, в том числе из США, стран ЕС, Африки и Азии; ожидаются выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, зампредседателя Всемирного русского народного собора, главы группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала.
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в мире, россия, москва, сша, сергей лавров, константин малофеев, евросоюз, стивен сигал
В мире, Россия, Москва, США, Сергей Лавров, Константин Малофеев, Евросоюз, Стивен Сигал
Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов

Представители более 40 стран соберутся в Москве во вторник для создания движения русофилов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Представители более чем 40 стран, в том числе из США и ЕС, соберутся в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов, сообщили РИА Новости организаторы съезда.
«
"Даже в странах Запада сегодня немало людей, не боящихся назвать себя "русофилами". Тех, кто искренне любит нашу страну, ее историю и культуру, кто солидарен с Россией в ее борьбе за справедливое многополярное мироустройство, основанное на уважение к традиционным ценностям стран и их народов. Именно эти люди соберутся в Москве 14 марта на конгресс Международного движения русофилов (МДР). Это учредительная встреча", - рассказал РИА Новости представитель организаторов.
По его словам, МДР призвана консолидировать людей разных религий и политических убеждений, которых "объединяет симпатия к России, интерес к русской культуре и русскому языку".
По данным организаторов, среди гостей конгресса – представители более 40 государств, в том числе из США, стран ЕС, Африки и Азии; ожидаются выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, зампредседателя Всемирного русского народного собора, главы группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией Стивена Сигала.
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