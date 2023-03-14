https://ria.ru/20230314/rozy-1857703573.html

В Донецке продолжат высаживать розы, которыми город знаменит

В Донецке продолжат высаживать розы, которыми город знаменит - РИА Новости, 14.03.2023

В Донецке продолжат высаживать розы, которыми город знаменит

В этом сезоне в Донецке снова будут высаживать розы, которыми знаменит город, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:12

2023-03-14T10:12

2023-03-14T10:12

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. В этом сезоне в Донецке снова будут высаживать розы, которыми знаменит город, заявил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. Розы традиционно высаживают на улицах Донецка с 60-х годов XX века. По замыслу тогдашнего первого секретаря обкома компартии Владимира Дегтярева, на каждого жителя нужно было высадить по розе, благодаря чему Донецк стали называть в народе "городом миллиона роз". По данным прессы, ежегодно высаживается до двух миллионов роз. "Обязательно розы высаживаются каждый год. Готовится достаточно материала для летних растений, в теплицах он есть. В скором времени будем высаживать", - заверил Кулемзин. По его словам, городские службы "продолжают поддерживать город таким, каким он должен быть". В то же время есть сомнения, будет ли достаточно воды для запуска фонтанов, которые также популярны в городе. "Если будет водоснабжение достаточное", - ответил Кулемзин на вопрос, будут ли запускать фонтаны в Донецке. Он отметил, что в 2022 году фонтаны не были запущены "не по причине, что кому-то лень". "Мы были готовы, но фонтан – это лишние кубометры воды, которую можно направить в водопроводную сеть. На первом месте – люди. Будет вода – будут фонтаны. Мне сейчас главное, чтобы у людей была вода дома. А в фонтаны мы потом наберем все вместе, с Кальмиуса (река в Донецке - ред.) наносим", - пошутил мэр. Весной 2022 года власти Киева отключили подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец – Донбасс". В результате сейчас ДНР обеспечивает себя водой примерно на 10% от своих нужд. Донецк перешел на режим жесткой экономии – вода подается жителям раз в три дня на два-три часа. Исправить ситуацию должен запуск новых водоводов, в том числе самого крупного 200-километрового водовода из реки Дон. По данным главы правительства ДНР Виталия Хоценко, водовод из Дона даст ДНР примерно 40% необходимой ей воды.

https://ria.ru/20230314/donetsk-1857698036.html

https://ria.ru/20230314/donetsk-1857683424.html

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)