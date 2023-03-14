https://ria.ru/20230314/rossiya-1857758625.html

В Кремле охарактеризовали отношения России и Китая

В Кремле охарактеризовали отношения России и Китая - РИА Новости, 14.03.2023

В Кремле охарактеризовали отношения России и Китая

Российско-китайский диалог продолжается и будет продолжаться, он носит дружественный, партнерский, стратегический характер, эти отношения важны для обеих... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:05

2023-03-14T13:05

2023-03-14T13:07

россия

китай

дмитрий песков

си цзиньпин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российско-китайский диалог продолжается и будет продолжаться, он носит дружественный, партнерский, стратегический характер, эти отношения важны для обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Российско-китайский диалог продолжается, он носит дружественный, партнерский, стратегический характер. Он будет продолжаться, отношения многоплановые, важны для обеих сторон и обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, в каком состоянии находятся российско-китайские отношения.На вопрос о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Песков отметил, что, в соответствии с принятой практикой, обычно такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон. "Мы своевременно вас проинформируем", - сказал он.Кроме того, на вопрос, как личная встреча двух лидеров отразится на отношениях государств, Песков сообщил, что "каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным вопросам".

https://ria.ru/20230228/kitay-1854748865.html

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китай

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россия, китай, дмитрий песков, си цзиньпин