https://ria.ru/20230314/rossiya-1857758625.html
В Кремле охарактеризовали отношения России и Китая
В Кремле охарактеризовали отношения России и Китая - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле охарактеризовали отношения России и Китая
Российско-китайский диалог продолжается и будет продолжаться, он носит дружественный, партнерский, стратегический характер, эти отношения важны для обеих... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:05
2023-03-14T13:05
2023-03-14T13:07
россия
китай
дмитрий песков
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российско-китайский диалог продолжается и будет продолжаться, он носит дружественный, партнерский, стратегический характер, эти отношения важны для обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Российско-китайский диалог продолжается, он носит дружественный, партнерский, стратегический характер. Он будет продолжаться, отношения многоплановые, важны для обеих сторон и обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, в каком состоянии находятся российско-китайские отношения.На вопрос о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию Песков отметил, что, в соответствии с принятой практикой, обычно такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон. "Мы своевременно вас проинформируем", - сказал он.Кроме того, на вопрос, как личная встреча двух лидеров отразится на отношениях государств, Песков сообщил, что "каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным вопросам".
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россия, китай, дмитрий песков, си цзиньпин
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
В Кремле охарактеризовали отношения России и Китая
Песков: отношения России и Китая носят стратегический характер и важны для обеих сторон
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российско-китайский диалог продолжается и будет продолжаться, он носит дружественный, партнерский, стратегический характер, эти отношения важны для обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российско-китайский диалог продолжается, он носит дружественный, партнерский, стратегический характер. Он будет продолжаться, отношения многоплановые, важны для обеих сторон и обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, в каком состоянии находятся российско-китайские отношения.
На вопрос о дате визита китайского лидера Си Цзиньпина
в Россию Песков отметил, что, в соответствии с принятой практикой, обычно такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон. "Мы своевременно вас проинформируем", - сказал он.
Кроме того, на вопрос, как личная встреча двух лидеров отразится на отношениях государств, Песков сообщил, что "каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным вопросам".
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