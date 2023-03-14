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Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 14.03.2023 (обновлено: 15:50 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/rls-1857801279.html
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР - РИА Новости, 14.03.2023
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:33
2023-03-14T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Доброполье и Клиновое Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.
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донецкая народная республика
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Минобороны РФ о потерях националистов на шести направлениях
Потери националистов на шести направлениях и уничтоженная техника противника: главное из брифинга МО РФ
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР

Минобороны: российские войска уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Доброполье и Клиновое Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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