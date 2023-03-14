https://ria.ru/20230314/rls-1857801279.html
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР - РИА Новости, 14.03.2023
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:33
2023-03-14T15:33
2023-03-14T15:50
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Доброполье и Клиновое Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ о потерях националистов на шести направлениях
Потери националистов на шести направлениях и уничтоженная техника противника: главное из брифинга МО РФ
2023-03-14T15:33
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР
Минобороны: российские войска уничтожили две украинские РЛС контрбатарейной борьбы в ДНР