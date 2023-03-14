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Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР

Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР - РИА Новости, 14.03.2023

Российские войска уничтожили две украинские РЛС в ДНР

Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:33

2023-03-14T15:33

2023-03-14T15:50

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, сообщило министерство обороны РФ. "В районах населенных пунктов Доброполье и Клиновое Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ о потерях националистов на шести направлениях Потери националистов на шести направлениях и уничтоженная техника противника: главное из брифинга МО РФ 2023-03-14T15:33 true PT4M16S

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