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Утвержден регламент работы городских служб при весеннем половодье в Москве - РИА Новости, 14.03.2023
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16:49 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/reglament-1857832413.html
Утвержден регламент работы городских служб при весеннем половодье в Москве
Утвержден регламент работы городских служб при весеннем половодье в Москве - РИА Новости, 14.03.2023
Утвержден регламент работы городских служб при весеннем половодье в Москве
Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:49
2023-03-14T16:49
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москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали, в частности, организован мониторинг снегозапасов, ведется подготовка водохранилищ и гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций. В настоящее время паводковая обстановка на территории Москвы находится в норме, роста уровня воды не наблюдается", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост". "В документе закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской. "На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий", - заключил заммэра.
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москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Утвержден регламент работы городских служб при весеннем половодье в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали, в частности, организован мониторинг снегозапасов, ведется подготовка водохранилищ и гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций. В настоящее время паводковая обстановка на территории Москвы находится в норме, роста уровня воды не наблюдается", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост".
"В документе закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций", - рассказал Бирюков.
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Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской.
"На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий", - заключил заммэра.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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