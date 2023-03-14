https://ria.ru/20230314/reglament-1857832413.html

Утвержден регламент работы городских служб при весеннем половодье в Москве

Утвержден регламент работы городских служб при весеннем половодье в Москве - РИА Новости, 14.03.2023

Утвержден регламент работы городских служб при весеннем половодье в Москве

Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:49

2023-03-14T16:49

2023-03-14T16:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

общество

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Начало половодья в столичном регионе обычно наблюдается в конце марта - начале апреля, соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали, в частности, организован мониторинг снегозапасов, ведется подготовка водохранилищ и гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций. В настоящее время паводковая обстановка на территории Москвы находится в норме, роста уровня воды не наблюдается", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что для организации совместной работы подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост". "В документе закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит организациям синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской. "На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий", - заключил заммэра.

https://ria.ru/20230303/ochistka-1855608580.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы