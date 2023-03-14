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Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК - РИА Новости, 14.03.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:28 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/razrabotki-1857844944.html
Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК
Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК - РИА Новости, 14.03.2023
Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК
Тверская область планирует активизировать создание комплектующих и разработок для оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:28
2023-03-14T17:28
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 14 мар - РИА Новости. Тверская область планирует активизировать создание комплектующих и разработок для оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение расширить направления и номинации региональной премии ученым за выдающиеся достижения в области науки и техники. По поручению губернатора региона Игоря Рудени направления премии также будут дополнены разработками в сфере оборонного комплекса."Нам необходимо усилить направление по созданию изделий для военной техники. В Тверской области много инициативной молодежи, которая уже активно участвует в создании разработок для квадрокоптеров, авиации, автомобильной техники. Наша задача поощрять их для того, чтобы они могли доводить свои полезные идеи до серийного производства и помогать укреплению обороноспособности нашей страны", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.С 2023 года расширяются направления, в которых определяются лучшие участники конкурса. Помимо "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки" вводится "Медицинские науки" будут вручаться также четыре новые специальные номинации, призванные стимулировать научные разработки в сферах импортозамещения, фармацевтики, экологии и защиты окружающей среды. Каждому из победителей будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.Региональная премия за выдающиеся достижения в области науки и техники учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона. Она вручается за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.Получателями премии становятся студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.Размер премии по каждому из направлений в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" - 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой учёный года" - 100 тысяч рублей. В номинации "Лучший коллектив учёных" за третье место размер премии составит 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230222/initsiativy-1853779350.html
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тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя

Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиТверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК
Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 14 мар - РИА Новости. Тверская область планирует активизировать создание комплектующих и разработок для оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение расширить направления и номинации региональной премии ученым за выдающиеся достижения в области науки и техники. По поручению губернатора региона Игоря Рудени направления премии также будут дополнены разработками в сфере оборонного комплекса.
"Нам необходимо усилить направление по созданию изделий для военной техники. В Тверской области много инициативной молодежи, которая уже активно участвует в создании разработок для квадрокоптеров, авиации, автомобильной техники. Наша задача поощрять их для того, чтобы они могли доводить свои полезные идеи до серийного производства и помогать укреплению обороноспособности нашей страны", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
С 2023 года расширяются направления, в которых определяются лучшие участники конкурса. Помимо "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки" вводится "Медицинские науки" будут вручаться также четыре новые специальные номинации, призванные стимулировать научные разработки в сферах импортозамещения, фармацевтики, экологии и защиты окружающей среды. Каждому из победителей будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.
Студенты работают над проектом - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Тверской области реализуют программу поддержки студенческих инициатив
22 февраля, 16:16
Региональная премия за выдающиеся достижения в области науки и техники учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона. Она вручается за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.
Получателями премии становятся студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.
Размер премии по каждому из направлений в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" - 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой учёный года" - 100 тысяч рублей. В номинации "Лучший коллектив учёных" за третье место размер премии составит 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей.
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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