https://ria.ru/20230314/razrabotki-1857844944.html

Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК

Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК - РИА Новости, 14.03.2023

Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК

Тверская область планирует активизировать создание комплектующих и разработок для оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:28

2023-03-14T17:28

2023-03-14T17:28

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 14 мар - РИА Новости. Тверская область планирует активизировать создание комплектующих и разработок для оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании правительства Тверской области во вторник принято решение расширить направления и номинации региональной премии ученым за выдающиеся достижения в области науки и техники. По поручению губернатора региона Игоря Рудени направления премии также будут дополнены разработками в сфере оборонного комплекса."Нам необходимо усилить направление по созданию изделий для военной техники. В Тверской области много инициативной молодежи, которая уже активно участвует в создании разработок для квадрокоптеров, авиации, автомобильной техники. Наша задача поощрять их для того, чтобы они могли доводить свои полезные идеи до серийного производства и помогать укреплению обороноспособности нашей страны", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.С 2023 года расширяются направления, в которых определяются лучшие участники конкурса. Помимо "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки" вводится "Медицинские науки" будут вручаться также четыре новые специальные номинации, призванные стимулировать научные разработки в сферах импортозамещения, фармацевтики, экологии и защиты окружающей среды. Каждому из победителей будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.Региональная премия за выдающиеся достижения в области науки и техники учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона. Она вручается за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.Получателями премии становятся студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.Размер премии по каждому из направлений в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" - 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой учёный года" - 100 тысяч рублей. В номинации "Лучший коллектив учёных" за третье место размер премии составит 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230222/initsiativy-1853779350.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя