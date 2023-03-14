https://ria.ru/20230314/rassledovanie-1857803116.html
На Украине проведут специальное расследование против бывшего вице-премьера
На Украине проведут специальное расследование против бывшего вице-премьера - РИА Новости, 14.03.2023
На Украине проведут специальное расследование против бывшего вице-премьера
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера страны, сообщили во вторник... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:39
2023-03-14T15:39
2023-03-14T15:41
украина
андрей клюев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
виктор янукович
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера страны, сообщили во вторник специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). "13 марта 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, одобренное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования in absentia (заочное досудебное расследование - ред.) в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Имя бывшего первого вице-премьера Украины в сообщении не называется, однако, по данным издания "РБК-Украина", речь идет об Андрее Клюеве. Как отмечается в сообщении прокуратуры, он является одним из подозреваемых в деле о завладении государственными средствами на общую сумму более 195 миллионов гривен (около 5,2 миллиона долларов), которые должны были быть направлены на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. По данным ведомства, с 2014 года Клюев не находится на территории Украины. В феврале издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче. По информации издания, Клюев был одним из чиновников, лишенных гражданства Украины. Андрей Клюев с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а также в января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента.
https://ria.ru/20230205/podozreniya-1849902500.html
https://ria.ru/20230310/yanukovich-1857054006.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, андрей клюев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), виктор янукович, владимир зеленский, в мире
Украина, Андрей Клюев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Виктор Янукович, Владимир Зеленский, В мире
На Украине проведут специальное расследование против бывшего вице-премьера
На Украине проведут расследование против бывшего вице-премьера, предположительно, Клюева