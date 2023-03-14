https://ria.ru/20230314/rassledovanie-1857803116.html

На Украине проведут специальное расследование против бывшего вице-премьера

На Украине проведут специальное расследование против бывшего вице-премьера - РИА Новости, 14.03.2023

На Украине проведут специальное расследование против бывшего вице-премьера

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера страны, сообщили во вторник... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:39

2023-03-14T15:39

2023-03-14T15:41

украина

андрей клюев

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

виктор янукович

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего первого вице-премьера страны, сообщили во вторник специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). "13 марта 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, одобренное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования in absentia (заочное досудебное расследование - ред.) в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Имя бывшего первого вице-премьера Украины в сообщении не называется, однако, по данным издания "РБК-Украина", речь идет об Андрее Клюеве. Как отмечается в сообщении прокуратуры, он является одним из подозреваемых в деле о завладении государственными средствами на общую сумму более 195 миллионов гривен (около 5,2 миллиона долларов), которые должны были быть направлены на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. По данным ведомства, с 2014 года Клюев не находится на территории Украины. В феврале издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче. По информации издания, Клюев был одним из чиновников, лишенных гражданства Украины. Андрей Клюев с 2010 по 2012 год занимал должность первого вице-премьера Украины, а также в января по февраль 2014 года возглавлял администрацию президента.

https://ria.ru/20230205/podozreniya-1849902500.html

https://ria.ru/20230310/yanukovich-1857054006.html

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украина, андрей клюев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), виктор янукович, владимир зеленский, в мире