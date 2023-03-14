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Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году подскочили втрое - РИА Новости, 14.03.2023
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06:00 14.03.2023 (обновлено: 06:06 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/raskhody-1857682726.html
Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году подскочили втрое
Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году подскочили втрое - РИА Новости, 14.03.2023
Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году подскочили втрое
Расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза - до 208 миллиардов евро, следует из расчетов... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:00
2023-03-14T06:06
евросоюз
норвегия
сша
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза - до 208 миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Евростата. Согласно информации статистического ведомства, Евросоюз в прошлом году в основном закупал газ в 27 странах и потратил на него 208 миллиардов евро против 62,5 миллиарда годом ранее. Впервые за много лет большая часть расходов пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), а не на поставки по трубопроводу - 109,4 миллиарда и 98,6 миллиарда евро соответственно. Крупнейшим продавцом СПГ в Европу в прошлом году стали США: траты на американские поставки выросли в 7 раз - до 48,4 миллиарда евро. При этом за российское "голубое топливо" Евросоюз заплатил по итогам 2022 года рекордные 47,6 миллиарда евро, из которых 16,2 миллиарда пришлись на СПГ. Третье место по продажам СПГ в ЕС занял Катар, доходы которого выросли в 3,8 раза - до 16,1 миллиарда евро. В топ-5 также вошли Ангола, которая нарастила поставки в денежном выражении в девять раз - до 4,8 миллиарда евро, и Египет, у которого ЕС увеличил закупки в десять раз, также до 4,8 миллиарда. В первой десятке находятся Алжир, Нигерия, Норвегия, Тринидад и Тобаго, а также Камерун, на которые приходится совокупно 17,3 миллиарда евро трат ЕС на СПГ. Россия осталась лидером по доходам от реализации трубопроводного газа: траты ЕС по этой позиции выросли до максимальных за последние десятилетия 31,4 миллиарда евро. На втором месте - Норвегия, которая увеличила поставки в денежном выражении в 3,3 раза, до 21,1 миллиарда евро, а тройку лидеров замыкает Алжир, нарастивший продажи в 2,8 раза - до 17,7 миллиарда евро. В четыре раза выросли доходы от поставок "голубого топлива" по трубопроводам у Азербайджана - до 15,6 миллиарда евро, а у Великобритании - в 2,8 раза, до 8,3 миллиарда евро. Таким образом, доля США в расходах ЕС на сжиженный и трубопроводный газ по итогам прошлого года составила 23,4%, России - 22,8%, Норвегии - 11,9%, Алжира - 10,8%, а Катара - 7,7%.
https://ria.ru/20230206/gaz-1849916887.html
https://ria.ru/20230310/gas-1857153025.html
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евросоюз, норвегия, сша, евростат, в мире
Евросоюз, Норвегия, США, Евростат, В мире
Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году подскочили втрое

Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза — до 208 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза - до 208 миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Евростата.
Согласно информации статистического ведомства, Евросоюз в прошлом году в основном закупал газ в 27 странах и потратил на него 208 миллиардов евро против 62,5 миллиарда годом ранее. Впервые за много лет большая часть расходов пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), а не на поставки по трубопроводу - 109,4 миллиарда и 98,6 миллиарда евро соответственно.
Крупнейшим продавцом СПГ в Европу в прошлом году стали США: траты на американские поставки выросли в 7 раз - до 48,4 миллиарда евро. При этом за российское "голубое топливо" Евросоюз заплатил по итогам 2022 года рекордные 47,6 миллиарда евро, из которых 16,2 миллиарда пришлись на СПГ.
Третье место по продажам СПГ в ЕС занял Катар, доходы которого выросли в 3,8 раза - до 16,1 миллиарда евро. В топ-5 также вошли Ангола, которая нарастила поставки в денежном выражении в девять раз - до 4,8 миллиарда евро, и Египет, у которого ЕС увеличил закупки в десять раз, также до 4,8 миллиарда. В первой десятке находятся Алжир, Нигерия, Норвегия, Тринидад и Тобаго, а также Камерун, на которые приходится совокупно 17,3 миллиарда евро трат ЕС на СПГ.
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Россия осталась лидером по доходам от реализации трубопроводного газа: траты ЕС по этой позиции выросли до максимальных за последние десятилетия 31,4 миллиарда евро. На втором месте - Норвегия, которая увеличила поставки в денежном выражении в 3,3 раза, до 21,1 миллиарда евро, а тройку лидеров замыкает Алжир, нарастивший продажи в 2,8 раза - до 17,7 миллиарда евро. В четыре раза выросли доходы от поставок "голубого топлива" по трубопроводам у Азербайджана - до 15,6 миллиарда евро, а у Великобритании - в 2,8 раза, до 8,3 миллиарда евро.
Таким образом, доля США в расходах ЕС на сжиженный и трубопроводный газ по итогам прошлого года составила 23,4%, России - 22,8%, Норвегии - 11,9%, Алжира - 10,8%, а Катара - 7,7%.
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