https://ria.ru/20230314/putin-1857771954.html
Совещание по развитию дальневосточных городов с участием Путина
Совещание по развитию дальневосточных городов с участием Путина - РИА Новости, 14.03.2023
Совещание по развитию дальневосточных городов с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию дальневосточных городов. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:00
2023-03-14T16:00
2023-03-14T18:01
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию дальневосточных городов.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание по развитию дальневосточных городов
LIVE: Путин проводит совещание по развитию дальневосточных городов
2023-03-14T16:00
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PT128M40S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание по развитию дальневосточных городов с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию дальневосточных городов.
2023-03-14T16:00
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PT128M40S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию дальневосточных городов.