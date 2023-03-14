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В Тверской области стартовал новый экскурсионно-образовательный проект

В Тверской области стартовал новый экскурсионно-образовательный проект - РИА Новости, 14.03.2023

В Тверской области стартовал новый экскурсионно-образовательный проект

В парке "Россия – Моя история" в Твери стартовал экскурсионно-образовательный проект "Нас пригласили во Дворец и РМИ" для учащихся 8-х классов школ области,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:40

2023-03-14T17:40

2023-03-14T17:40

тверская область

тверь

вышний волочек

ржев

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 14 мар - РИА Новости. В парке "Россия – Моя история" в Твери стартовал экскурсионно-образовательный проект "Нас пригласили во Дворец и РМИ" для учащихся 8-х классов школ области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект направлен на популяризацию культурного и исторического наследия Российской Федерации. Он включает посещение экспозиций мультимедийного исторического парка и Императорского путевого дворца в Твери.О планах по реализации проекта сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь в декабре 2022 года. Тогда юнкор из Вышнего Волочка поинтересовался у главы региона, когда начнет работать программа посещения школьниками парка "Россия – Моя история" по аналогии с проектом "Нас пригласили во Дворец" по бесплатному посещению областной картинной галереи.Руденя поручил начать реализацию программы в 2023 году, объединив при этом экскурсии в Императорский дворец и мультимедийный парк, чтобы дети могли на системной основе посещать знаковые культурные объекты области.Первыми школьниками, которые побывали сегодня в парке "Россия – Моя история" и Императорском дворце, стали учащиеся из Ржева и Вышнего Волочка.В рамках регионального проекта для восьмиклассников из Твери и близлежащих муниципальных образований подготовлено однодневное посещение, для ребят из отдаленных районов и округов – двухдневное. В программу для школьников из дальних территорий также включено посещение других культурных объектов Твери. Для детей организовано питание и проживание, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230207/initsiativy-1850360313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, вышний волочек, ржев, игорь руденя, тверская область