https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857759510.html

В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт

В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт - РИА Новости, 14.03.2023

В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:06

2023-03-14T13:06

2023-03-14T13:25

в мире

обсе

приднестровская молдавская республика

бендеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий."Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - приводит слова прокурора приднестровский телеканал ТСВ в своем Telegram-канале. По его словам, автомобиль со взрывчаткой должны были оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева."Изначально заминированный Land Rover предназначался против делегации ОБСЕ. Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Красносельский", - сказал прокурор.По данным телеканала, 14 февраля в Бендеры на переговоры с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским приезжал председатель ОБСЕ Буяр Османи. В делегации было 20 человек, в том числе спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.

https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html

https://ria.ru/20230309/pridnestrove-1856784414.html

приднестровская молдавская республика

бендеры

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, обсе, приднестровская молдавская республика, бендеры