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В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт - РИА Новости, 14.03.2023
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13:06 14.03.2023 (обновлено: 13:25 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857759510.html
В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт
В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт - РИА Новости, 14.03.2023
В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:06
2023-03-14T13:25
в мире
обсе
приднестровская молдавская республика
бендеры
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий."Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - приводит слова прокурора приднестровский телеканал ТСВ в своем Telegram-канале. По его словам, автомобиль со взрывчаткой должны были оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева."Изначально заминированный Land Rover предназначался против делегации ОБСЕ. Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Красносельский", - сказал прокурор.По данным телеканала, 14 февраля в Бендеры на переговоры с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским приезжал председатель ОБСЕ Буяр Османи. В делегации было 20 человек, в том числе спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.
https://ria.ru/20230310/pridnestrove-1856914794.html
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в мире, обсе, приднестровская молдавская республика, бендеры
В мире, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика, Бендеры
В Приднестровье заявили, что на делегацию ОБСЕ готовился теракт

Прокуратура Приднестровья сообщила, что на делегацию ОБСЕ 14 февраля готовился теракт

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике готовился теракт против делегации ОБСЕ, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.
"Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев", - приводит слова прокурора приднестровский телеканал ТСВ в своем Telegram-канале. По его словам, автомобиль со взрывчаткой должны были оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.
Кадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
YouTube удалил фильм-расследование СК Приднестровья о теракте в Тирасполе
10 марта, 09:00
"Изначально заминированный Land Rover предназначался против делегации ОБСЕ. Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Красносельский", - сказал прокурор.
По данным телеканала, 14 февраля в Бендеры на переговоры с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским приезжал председатель ОБСЕ Буяр Османи. В делегации было 20 человек, в том числе спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В СК Приднестровья раскрыли детали дела о покушении на главу ПМР
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