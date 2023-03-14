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Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке" - РИА Новости, 14.03.2023
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Наука
 
11:46 14.03.2023 (обновлено: 11:47 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/premiya-1857728807.html
Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке"
Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке" - РИА Новости, 14.03.2023
Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке"
Три новые номинации в рамках премии "За верность науке" появятся в 2023 году — "Наставник", "Научно-популярный проект года" и "Десятилетие науки и технологий",... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:46
2023-03-14T11:47
наука
навигатор абитуриента
россия
константин могилевский
российская академия образования
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
ольга васильева
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Три новые номинации в рамках премии "За верность науке" появятся в 2023 году — "Наставник", "Научно-популярный проект года" и "Десятилетие науки и технологий", заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Он добавил, что подать заявку на участие в премии в 2023 году можно с 17 апреля 2023 года по 12 сентября, первый тур пройдет с 13 по 25 сентября, итоги голосования, также публикация шорт-листов состоятся с 26 по 28 сентября, лауреатов и дипломантов премии утвердят с 30 сентября по 4 октября, а само вручение премии пройдет в октябре.
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навигатор абитуриента, россия, константин могилевский, российская академия образования, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), ольга васильева
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Константин Могилевский, Российская академия образования, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Ольга Васильева

Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке"

© Фото : Пресс-служба Минобрнауки РФПремия "За верность науке"
Премия За верность науке - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Пресс-служба Минобрнауки РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Три новые номинации в рамках премии "За верность науке" появятся в 2023 году — "Наставник", "Научно-популярный проект года" и "Десятилетие науки и технологий", заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
«

"Новые номинации — научно-популярный проект года, номинация "Наставник", спасибо огромное Ольге Юрьевне Васильевой, Российской академии образования за инициативу... и номинация "Десятилетие науки и технологий", — сказал Могилевский на заседании оргкомитета премии "За верность науке".

Он добавил, что подать заявку на участие в премии в 2023 году можно с 17 апреля 2023 года по 12 сентября, первый тур пройдет с 13 по 25 сентября, итоги голосования, также публикация шорт-листов состоятся с 26 по 28 сентября, лауреатов и дипломантов премии утвердят с 30 сентября по 4 октября, а само вручение премии пройдет в октябре.
Спецпроекты Россия сегодня стали лауреатами премии За верность науке - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Спецпроекты "Россия сегодня" стали лауреатами премии "За верность науке"
25 ноября 2022, 13:26
 
НаукаНавигатор абитуриентаРоссияКонстантин МогилевскийРоссийская академия образованияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Ольга Васильева
 
 
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