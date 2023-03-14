https://ria.ru/20230314/premiya-1857728807.html
Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке"
Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке" - РИА Новости, 14.03.2023
Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке"
Три новые номинации в рамках премии "За верность науке" появятся в 2023 году — "Наставник", "Научно-популярный проект года" и "Десятилетие науки и технологий",... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:46
2023-03-14T11:46
2023-03-14T11:47
наука
навигатор абитуриента
россия
константин могилевский
российская академия образования
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
ольга васильева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758625531_0:27:600:365_1920x0_80_0_0_78183fc4e402c326d6c8ec882f7ee7ab.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Три новые номинации в рамках премии "За верность науке" появятся в 2023 году — "Наставник", "Научно-популярный проект года" и "Десятилетие науки и технологий", заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Он добавил, что подать заявку на участие в премии в 2023 году можно с 17 апреля 2023 года по 12 сентября, первый тур пройдет с 13 по 25 сентября, итоги голосования, также публикация шорт-листов состоятся с 26 по 28 сентября, лауреатов и дипломантов премии утвердят с 30 сентября по 4 октября, а само вручение премии пройдет в октябре.
https://ria.ru/20221125/premiya-1834193674.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758625531_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_c58c4efa542d914c70e241917841885a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, константин могилевский, российская академия образования, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), ольга васильева
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Константин Могилевский, Российская академия образования, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Ольга Васильева