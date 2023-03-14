https://ria.ru/20230314/premiya-1857728807.html

Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке"

Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке" - РИА Новости, 14.03.2023

Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке"

Три новые номинации в рамках премии "За верность науке" появятся в 2023 году — "Наставник", "Научно-популярный проект года" и "Десятилетие науки и технологий",... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:46

2023-03-14T11:46

2023-03-14T11:47

наука

навигатор абитуриента

россия

константин могилевский

российская академия образования

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

ольга васильева

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Три новые номинации в рамках премии "За верность науке" появятся в 2023 году — "Наставник", "Научно-популярный проект года" и "Десятилетие науки и технологий", заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Он добавил, что подать заявку на участие в премии в 2023 году можно с 17 апреля 2023 года по 12 сентября, первый тур пройдет с 13 по 25 сентября, итоги голосования, также публикация шорт-листов состоятся с 26 по 28 сентября, лауреатов и дипломантов премии утвердят с 30 сентября по 4 октября, а само вручение премии пройдет в октябре.

https://ria.ru/20221125/premiya-1834193674.html

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навигатор абитуриента, россия, константин могилевский, российская академия образования, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), ольга васильева