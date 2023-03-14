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В Иваново два человека погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 14.03.2023
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17:29 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857845524.html
В Иваново два человека погибли при пожаре в квартире
В Иваново два человека погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 14.03.2023
В Иваново два человека погибли при пожаре в квартире
Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире дома в Иваново, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:29
2023-03-14T17:29
иваново
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ивановская область
россия
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РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире дома в Иваново, сообщило ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в 14.48 (совпадает с мск) поступило сообщение о возгорании на улице Любимова в Иваново. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что из окна четвертого этажа идет густой черный дым. "Одни огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов, другие отправились в горящую квартиру. Дверь никто не открывал, звено газодымозащитной службы с помощью бензореза вскрыло дверь и проникло во внутрь. В комнате были обнаружены два человека, их незамедлительно передали медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУМЧС. Отмечается, что погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются. Уточняется, что возгорание на площади 10 квадратных метров ликвидировано. Из подъезда было эвакуировано восемь человек, из них трое взрослых и один ребенок - с помощью спасательного устройства, добавляет ГУМЧС.
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857741563.html
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иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ивановская область, россия
Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ивановская область, Россия
В Иваново два человека погибли при пожаре в квартире

Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире дома на улице Любимова в Иваново

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире дома в Иваново, сообщило ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что в 14.48 (совпадает с мск) поступило сообщение о возгорании на улице Любимова в Иваново. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что из окна четвертого этажа идет густой черный дым.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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"Одни огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов, другие отправились в горящую квартиру. Дверь никто не открывал, звено газодымозащитной службы с помощью бензореза вскрыло дверь и проникло во внутрь. В комнате были обнаружены два человека, их незамедлительно передали медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУМЧС.
Отмечается, что погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются.
Уточняется, что возгорание на площади 10 квадратных метров ликвидировано. Из подъезда было эвакуировано восемь человек, из них трое взрослых и один ребенок - с помощью спасательного устройства, добавляет ГУМЧС.
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ИвановоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияИвановская областьРоссия
 
 
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