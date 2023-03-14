https://ria.ru/20230314/pozhar-1857845524.html

В Иваново два человека погибли при пожаре в квартире

В Иваново два человека погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 14.03.2023

В Иваново два человека погибли при пожаре в квартире

Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире дома в Иваново, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:29

2023-03-14T17:29

2023-03-14T17:29

иваново

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ивановская область

россия

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РЯЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире дома в Иваново, сообщило ГУ МЧС по региону. Уточняется, что в 14.48 (совпадает с мск) поступило сообщение о возгорании на улице Любимова в Иваново. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что из окна четвертого этажа идет густой черный дым. "Одни огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов, другие отправились в горящую квартиру. Дверь никто не открывал, звено газодымозащитной службы с помощью бензореза вскрыло дверь и проникло во внутрь. В комнате были обнаружены два человека, их незамедлительно передали медикам, которые, к сожалению, констатировали смерть", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУМЧС. Отмечается, что погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются. Уточняется, что возгорание на площади 10 квадратных метров ликвидировано. Из подъезда было эвакуировано восемь человек, из них трое взрослых и один ребенок - с помощью спасательного устройства, добавляет ГУМЧС.

https://ria.ru/20230314/pozhar-1857741563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ивановская область, россия