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В Чувашии мать с ребенком погибли при пожаре - РИА Новости, 14.03.2023
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12:24 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857741563.html
В Чувашии мать с ребенком погибли при пожаре
В Чувашии мать с ребенком погибли при пожаре - РИА Новости, 14.03.2023
В Чувашии мать с ребенком погибли при пожаре
Женщина и ее 11-летний сын погибли при пожаре в сельском доме, еще двое детей и мужчина спаслись, сообщает МЧС Чувашии. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:24
2023-03-14T12:24
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Женщина и ее 11-летний сын погибли при пожаре в сельском доме, еще двое детей и мужчина спаслись, сообщает МЧС Чувашии. Отмечается, что пожар произошел во вторник около 2.30 (совпадает с мск) в бревенчатом доме в селе Шимкусы Янтиковского района. "В здании находились пять человек: хозяйка, ее 45-летний сожитель, двое сыновей и дочь 2015 года рождения. Спастись, выбравшись через разбитое окно, удалось троим: мужчине, девочке и ее 15-летнему брату, получившему резаные раны плеча. В огне погибли 46-летняя женщина и ее 11-летний сын", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что открытое горение было ликвидировано к 4.00. Пожарным удалось защитить от огня соседние строения. Причина трагедии выясняется.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии мать с ребенком погибли при пожаре

Мать и ее одиннадцатилетний сын погибли при пожаре в доме в чувашском селе Шимкусы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Женщина и ее 11-летний сын погибли при пожаре в сельском доме, еще двое детей и мужчина спаслись, сообщает МЧС Чувашии.
Отмечается, что пожар произошел во вторник около 2.30 (совпадает с мск) в бревенчатом доме в селе Шимкусы Янтиковского района.
"В здании находились пять человек: хозяйка, ее 45-летний сожитель, двое сыновей и дочь 2015 года рождения. Спастись, выбравшись через разбитое окно, удалось троим: мужчине, девочке и ее 15-летнему брату, получившему резаные раны плеча. В огне погибли 46-летняя женщина и ее 11-летний сын", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что открытое горение было ликвидировано к 4.00. Пожарным удалось защитить от огня соседние строения. Причина трагедии выясняется.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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