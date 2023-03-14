https://ria.ru/20230314/pozhar-1857741563.html

В Чувашии мать с ребенком погибли при пожаре

В Чувашии мать с ребенком погибли при пожаре - РИА Новости, 14.03.2023

В Чувашии мать с ребенком погибли при пожаре

Женщина и ее 11-летний сын погибли при пожаре в сельском доме, еще двое детей и мужчина спаслись, сообщает МЧС Чувашии. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:24

2023-03-14T12:24

2023-03-14T12:24

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Женщина и ее 11-летний сын погибли при пожаре в сельском доме, еще двое детей и мужчина спаслись, сообщает МЧС Чувашии. Отмечается, что пожар произошел во вторник около 2.30 (совпадает с мск) в бревенчатом доме в селе Шимкусы Янтиковского района. "В здании находились пять человек: хозяйка, ее 45-летний сожитель, двое сыновей и дочь 2015 года рождения. Спастись, выбравшись через разбитое окно, удалось троим: мужчине, девочке и ее 15-летнему брату, получившему резаные раны плеча. В огне погибли 46-летняя женщина и ее 11-летний сын", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что открытое горение было ликвидировано к 4.00. Пожарным удалось защитить от огня соседние строения. Причина трагедии выясняется.

https://ria.ru/20230314/termotochki-1857677391.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, чувашская республика (чувашия)