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В Симферополе загорелось складское помещение
В Симферополе загорелось складское помещение - РИА Новости, 14.03.2023
В Симферополе загорелось складское помещение
Складское помещение горит на площади 1000 квадратных метров в Симферополе, пострадавших, предварительно, нет, сообщается МЧС России. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:01
2023-03-14T07:01
2023-03-14T07:08
происшествия
симферополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Складское помещение горит на площади 1000 квадратных метров в Симферополе, пострадавших, предварительно, нет, сообщается МЧС России. "Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Уточняется, что к тушению пожара привлечены около 30 человек и семь единиц техники.
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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Симферополе загорелось складское помещение
МЧС: в Симферополе загорелось складское помещение на площади 1000 квадратных метров