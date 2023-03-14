https://ria.ru/20230314/povestki-1857807525.html

Минцифры Украины опровергло информацию о выдаче электронных повесток

Минцифры Украины опровергло информацию о выдаче электронных повесток - РИА Новости, 14.03.2023

Минцифры Украины опровергло информацию о выдаче электронных повесток

Руководитель направления по развитию электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник опроверг сообщение о том, что... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:47

2023-03-14T15:47

2023-03-14T15:47

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Руководитель направления по развитию электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник опроверг сообщение о том, что военнообязанным украинцам будут вручать повестки в армию в электронном виде через госприложение "Действие", сообщает издание Еspreso.tv. Как передает издание, ранее военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования заявил журналистам, что реестр "Оберег" со всеукраинской базой мужчин от 18 до 60 лет скоро может быть передан "Действию", соответственно там могут появиться цифровые повестки. "О военном учете - данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", который принадлежит минобороны. К "Действию" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Действие" - это не реестр", - приводит слова Баника издание в Telegram-канале. Как сообщал в январе Баник, на Украине в рамках цифровизации военного учета продолжается работа по внедрению электронного военного билета через государственное приложение "Действие". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20230201/uklonist-1849070118.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский