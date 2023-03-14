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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 14.03.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:23
2023-03-14T15:23
2023-03-14T15:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Минобороны РФ о потерях националистов на шести направлениях
Потери националистов на шести направлениях и уничтоженная техника противника: главное из брифинга МО РФ
2023-03-14T15:23
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PT4M16S
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли около 170 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях