https://ria.ru/20230314/poteri-1857797912.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 14.03.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:23

2023-03-14T15:23

2023-03-14T15:50

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев потерял за сутки около 170 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

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Минобороны РФ о потерях националистов на шести направлениях Потери националистов на шести направлениях и уничтоженная техника противника: главное из брифинга МО РФ 2023-03-14T15:23 true PT4M16S

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика