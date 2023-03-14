https://ria.ru/20230314/pokushenie-1857822223.html
На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение
На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 14.03.2023
На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение
Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения, сообщается в телеграм-канале Следственного... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:25
2023-03-14T16:25
2023-03-14T17:29
происшествия
херсонская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новая каховка
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евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.По данным следствия, днем 13 марта неизвестный заложил недалеко от входа в кафе в Новой Каховке самодельное взрывное устройство, которое впоследствии привел в действие. В результате пострадал замглавы местной военно-гражданской администрации, его доставили в больницу с телесными повреждениями.С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав страны новых территорий.
https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857806670.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение
Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения