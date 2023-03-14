https://ria.ru/20230314/pokushenie-1857822223.html

На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение

На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 14.03.2023

На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение

Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения, сообщается в телеграм-канале Следственного... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:25

2023-03-14T16:25

2023-03-14T17:29

происшествия

херсонская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новая каховка

запорожская область

евгений балицкий

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.По данным следствия, днем 13 марта неизвестный заложил недалеко от входа в кафе в Новой Каховке самодельное взрывное устройство, которое впоследствии привел в действие. В результате пострадал замглавы местной военно-гражданской администрации, его доставили в больницу с телесными повреждениями.С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав страны новых территорий.

https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857806670.html

херсонская область

россия

новая каховка

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф), новая каховка, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин