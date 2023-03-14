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На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 14.03.2023
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16:25 14.03.2023 (обновлено: 17:29 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/pokushenie-1857822223.html
На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение
На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 14.03.2023
На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение
Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения, сообщается в телеграм-канале Следственного... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:25
2023-03-14T17:29
происшествия
херсонская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новая каховка
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.По данным следствия, днем 13 марта неизвестный заложил недалеко от входа в кафе в Новой Каховке самодельное взрывное устройство, которое впоследствии привел в действие. В результате пострадал замглавы местной военно-гражданской администрации, его доставили в больницу с телесными повреждениями.С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав страны новых территорий.
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херсонская область
россия
новая каховка
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происшествия, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф), новая каховка, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин
Происшествия, Херсонская область , Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новая Каховка, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин
На замглавы ВГА Каховского района Херсонской области совершили покушение

Замглавы ВГА Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области попал в больницу после покушения, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
«

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. <...> Следователями и криминалистами регионального управления произведен осмотр места происшествия", — говорится в публикации.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
По данным следствия, днем 13 марта неизвестный заложил недалеко от входа в кафе в Новой Каховке самодельное взрывное устройство, которое впоследствии привел в действие. В результате пострадал замглавы местной военно-гражданской администрации, его доставили в больницу с телесными повреждениями.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав страны новых территорий.
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ПроисшествияХерсонская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новая КаховкаЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
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