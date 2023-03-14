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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.03.2023
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08:21 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/pogoda-1857691188.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, временами осадки и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:21
2023-03-14T08:21
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами осадки и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт, после чего столица попадет в теплый сектор северо-атлантического циклона. "Погода облачная, временами осадки - снег, переходящий в мокрый снег, потом в дожди. В первой половине дня местами осадки будут сильными. Гололедица. Максимальная температура воздуха в столице к вечеру достигнет плюс 3-5 градусов по Цельсию, по Московской области ожидается 1-6 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет падать, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидается снег с дождем и до пяти градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по дороге во время снегопада в Москве
Автомобили едут по дороге во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобили едут по дороге во время снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами осадки и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт, после чего столица попадет в теплый сектор северо-атлантического циклона.
"Погода облачная, временами осадки - снег, переходящий в мокрый снег, потом в дожди. В первой половине дня местами осадки будут сильными. Гололедица. Максимальная температура воздуха в столице к вечеру достигнет плюс 3-5 градусов по Цельсию, по Московской области ожидается 1-6 градусов", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет падать, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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