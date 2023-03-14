https://ria.ru/20230314/pogoda-1857691188.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная погода, временами осадки и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:21
2023-03-14T08:21
2023-03-14T08:21
общество
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856170006_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_48e15bece06fe07dc8d16878be6a4aaa.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами осадки и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт, после чего столица попадет в теплый сектор северо-атлантического циклона. "Погода облачная, временами осадки - снег, переходящий в мокрый снег, потом в дожди. В первой половине дня местами осадки будут сильными. Гололедица. Максимальная температура воздуха в столице к вечеру достигнет плюс 3-5 градусов по Цельсию, по Московской области ожидается 1-6 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет падать, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856170006_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_4b8163622743c7a4227f47d70001935c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
В Москве во вторник ожидается снег с дождем и до пяти градусов тепла