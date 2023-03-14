https://ria.ru/20230314/pogoda-1857691188.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.03.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная погода, временами осадки и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:21

2023-03-14T08:21

2023-03-14T08:21

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856170006_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_48e15bece06fe07dc8d16878be6a4aaa.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами осадки и до плюс 5 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать надвигающийся с запада теплый атмосферный фронт, после чего столица попадет в теплый сектор северо-атлантического циклона. "Погода облачная, временами осадки - снег, переходящий в мокрый снег, потом в дожди. В первой половине дня местами осадки будут сильными. Гололедица. Максимальная температура воздуха в столице к вечеру достигнет плюс 3-5 градусов по Цельсию, по Московской области ожидается 1-6 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Давление будет падать, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода