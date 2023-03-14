https://ria.ru/20230314/pogibshie-1857895540.html

В Иране во время предновогоднего празднования погибли 17 человек, пишут СМИ

В Иране во время предновогоднего празднования погибли 17 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2023

В Иране во время предновогоднего празднования погибли 17 человек, пишут СМИ

Число пострадавших в празднованиях предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, в Иране РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:01

2023-03-14T22:01

2023-03-14T22:01

в мире

иран

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших в празднованиях предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, в Иране превысило 700 человек, погибли еще не менее 17, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы. Ранее сообщалось о 338 пострадавших и 15 жертвах. Отмечается, что по состоянию на вечер вторника, число пострадавших составляет 714 человек по всей стране. Более 130 пострадавших были госпитализированы, восемь человек находятся в реанимации, у некоторых пострадавших были ампутированы конечности. Ежегодно в Иране отмечается праздник Чахаршанбе-Сури, который приходится в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю. По традиции, в этот день иранцы прыгают через костер, в ходе празднеств также используется пиротехника. Новый год, или Ноуруз приходится на 21 марта. В прошлом году пострадали более 1,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230305/vzryv-1855966430.html

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран