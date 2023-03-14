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В Иране во время предновогоднего празднования погибли 17 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
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22:01 14.03.2023
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В Иране во время предновогоднего празднования погибли 17 человек, пишут СМИ
В Иране во время предновогоднего празднования погибли 17 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
В Иране во время предновогоднего празднования погибли 17 человек, пишут СМИ
Число пострадавших в празднованиях предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, в Иране РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T22:01
2023-03-14T22:01
в мире
иран
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших в празднованиях предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, в Иране превысило 700 человек, погибли еще не менее 17, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы. Ранее сообщалось о 338 пострадавших и 15 жертвах. Отмечается, что по состоянию на вечер вторника, число пострадавших составляет 714 человек по всей стране. Более 130 пострадавших были госпитализированы, восемь человек находятся в реанимации, у некоторых пострадавших были ампутированы конечности. Ежегодно в Иране отмечается праздник Чахаршанбе-Сури, который приходится в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю. По традиции, в этот день иранцы прыгают через костер, в ходе празднеств также используется пиротехника. Новый год, или Ноуруз приходится на 21 марта. В прошлом году пострадали более 1,5 тысячи человек.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране во время предновогоднего празднования погибли 17 человек, пишут СМИ

Tasnim: число пострадавших в празднованиях в Иране превысило 700 человек, погибли 17

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших в празднованиях предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, в Иране превысило 700 человек, погибли еще не менее 17, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы.
Ранее сообщалось о 338 пострадавших и 15 жертвах.
Отмечается, что по состоянию на вечер вторника, число пострадавших составляет 714 человек по всей стране. Более 130 пострадавших были госпитализированы, восемь человек находятся в реанимации, у некоторых пострадавших были ампутированы конечности.
Ежегодно в Иране отмечается праздник Чахаршанбе-Сури, который приходится в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю. По традиции, в этот день иранцы прыгают через костер, в ходе празднеств также используется пиротехника. Новый год, или Ноуруз приходится на 21 марта. В прошлом году пострадали более 1,5 тысячи человек.
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