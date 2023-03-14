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В Запорожской области начался перерасчет пенсий

В Запорожской области начался перерасчет пенсий - РИА Новости, 14.03.2023

В Запорожской области начался перерасчет пенсий

Перерасчет пенсий по законодательству РФ начался в Запорожской области, идет назначение страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:02

2023-03-14T05:02

2023-03-14T05:02

общество

запорожская область

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Перерасчет пенсий по законодательству РФ начался в Запорожской области, идет назначение страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсий, заявил заместитель управляющего отделением Социального фонда РФ Дмитрий Погорский. Как рассказал Погорский журналистам, с 1 марта 2023 года пенсии в Запорожской области перерассчитывают по законодательству РФ. Особый порядок распространяется на жителей Запорожской области, постоянно проживающих в новых регионах с 30 сентября 2022 года. "На данный момент идет назначение страховых пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца, а также социальных пенсий. Пенсии назначаются по обращению гражданина. То есть для оформления пенсии по законодательству РФ необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России", - рассказал он. По словам Погорского, право на пенсию в 2023 году имеют женщины от 56,6 лет и мужчины от 61,6 при наличии страхового стажа не менее 14 лет.

https://ria.ru/20230228/pensii-1854952386.html

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Максим Горбачев

общество, запорожская область, россия