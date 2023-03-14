Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/peregovory-1857819723.html
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян - РИА Новости, 14.03.2023
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян
Азербайджан в переговорном процессе по мирному договору с Арменией использует язык угроз, заявил во вторник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:21
2023-03-14T16:21
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_0:18:3104:1763_1920x0_80_0_0_aa4ca9714aaf42ae64522371477bacf5.jpg
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Азербайджан в переговорном процессе по мирному договору с Арменией использует язык угроз, заявил во вторник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян. "Азербайджан в переговорном процессе использует язык угроз. Так было и до войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.). Мы видим, что в текст мирного договора Азербайджан закладывает "мины", чтобы и после его подписания продолжить агрессивную политику в отношении Армении", - сказал Пашинян. Он добавил, что Баку настаивает на подписании своего варианта мирного договора, "угрожая широкомасштабным наступлением". Отвечая на вопрос о готовности страны к новой эскалации, Пашинян отметил, что это зависит от множества факторов, а все эти факторы учесть невозможно, исходя из нестабильной ситуации. "Мы сделаем все, чтобы не было эскалации, а в случае возможного нападения сделаем все для защиты суверенитета и территориальной целостности родины", - сказал Пашинян. Он добавил, что к миру нельзя принудить, "мир должен быть общим достижением для региона". Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора.
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857789973.html
https://ria.ru/20230314/pashinyan-1857795139.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_f9822aba28a5e893cf59fd928f136538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян

Пашинян: Азербайджан в переговорах по мирному договору с Арменией использует язык угроз

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Азербайджан в переговорном процессе по мирному договору с Арменией использует язык угроз, заявил во вторник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Азербайджан в переговорном процессе использует язык угроз. Так было и до войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.). Мы видим, что в текст мирного договора Азербайджан закладывает "мины", чтобы и после его подписания продолжить агрессивную политику в отношении Армении", - сказал Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев
Вчера, 14:51
Он добавил, что Баку настаивает на подписании своего варианта мирного договора, "угрожая широкомасштабным наступлением".
«
"Мы готовы пойти на решения, ведущие к долгосрочному миру и стабильности", - сказал премьер.
Отвечая на вопрос о готовности страны к новой эскалации, Пашинян отметил, что это зависит от множества факторов, а все эти факторы учесть невозможно, исходя из нестабильной ситуации.
"Мы сделаем все, чтобы не было эскалации, а в случае возможного нападения сделаем все для защиты суверенитета и территориальной целостности родины", - сказал Пашинян. Он добавил, что к миру нельзя принудить, "мир должен быть общим достижением для региона".
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией
Вчера, 15:10
 
В миреАзербайджанАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала