https://ria.ru/20230314/peregovory-1857819723.html
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян - РИА Новости, 14.03.2023
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян
Азербайджан в переговорном процессе по мирному договору с Арменией использует язык угроз, заявил во вторник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:21
2023-03-14T16:21
2023-03-14T16:21
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Азербайджан в переговорном процессе по мирному договору с Арменией использует язык угроз, заявил во вторник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян. "Азербайджан в переговорном процессе использует язык угроз. Так было и до войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.). Мы видим, что в текст мирного договора Азербайджан закладывает "мины", чтобы и после его подписания продолжить агрессивную политику в отношении Армении", - сказал Пашинян. Он добавил, что Баку настаивает на подписании своего варианта мирного договора, "угрожая широкомасштабным наступлением". Отвечая на вопрос о готовности страны к новой эскалации, Пашинян отметил, что это зависит от множества факторов, а все эти факторы учесть невозможно, исходя из нестабильной ситуации. "Мы сделаем все, чтобы не было эскалации, а в случае возможного нападения сделаем все для защиты суверенитета и территориальной целостности родины", - сказал Пашинян. Он добавил, что к миру нельзя принудить, "мир должен быть общим достижением для региона". Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора.
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857789973.html
https://ria.ru/20230314/pashinyan-1857795139.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян
Азербайджан в переговорах с Арменией использует язык угроз, заявил Пашинян
Пашинян: Азербайджан в переговорах по мирному договору с Арменией использует язык угроз
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Азербайджан в переговорном процессе по мирному договору с Арменией использует язык угроз, заявил во вторник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Азербайджан в переговорном процессе использует язык угроз. Так было и до войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.). Мы видим, что в текст мирного договора Азербайджан закладывает "мины", чтобы и после его подписания продолжить агрессивную политику в отношении Армении", - сказал Пашинян.
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Он добавил, что Баку настаивает на подписании своего варианта мирного договора, "угрожая широкомасштабным наступлением".
«
"Мы готовы пойти на решения, ведущие к долгосрочному миру и стабильности", - сказал премьер.
Отвечая на вопрос о готовности страны к новой эскалации, Пашинян отметил, что это зависит от множества факторов, а все эти факторы учесть невозможно, исходя из нестабильной ситуации.
"Мы сделаем все, чтобы не было эскалации, а в случае возможного нападения сделаем все для защиты суверенитета и территориальной целостности родины", - сказал Пашинян. Он добавил, что к миру нельзя принудить, "мир должен быть общим достижением для региона".
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России
, США
и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. Оба государства периодически обмениваются предложениями по тексту мирного договора.
Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией