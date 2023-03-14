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Ереван предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Баку - РИА Новости, 14.03.2023
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13:38 14.03.2023 (обновлено: 13:58 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/peregovory-1857771750.html
Ереван предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Баку
Ереван предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Баку - РИА Новости, 14.03.2023
Ереван предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не против подключения Берлина и Вашингтона в качестве посредников в переговорах с Азербайджаном. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:38
2023-03-14T13:58
в мире
германия
азербайджан
сша
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не против подключения Берлина и Вашингтона в качестве посредников в переговорах с Азербайджаном."В связи с посредничеством ЕС… У нас есть очевидный факт, в Брюсселе у нас были не совсем эффективные встречи (глав Армении, Азербайджана и Евросовета – ред.), в Праге в четырехстороннем формате (глав Армении, Азербайджана, Франции и Евросовета – ред.) у нас были самые эффективные переговоры, которые увенчались конкретным результатом", - сказал Пашинян.По его словам, сейчас Азербайджан говорит, что не готов работать по эффективному формату, но готов работать по неэффективному."Посредничество Франции, четырехсторонняя логика не нравится Азербайджану? И здесь есть решение. Давайте сделаем пятисторонним, пригласим Германию, США", - сказал Пашинян.Он уточнил, что после брюссельских встреч не выполнялись достигнутые договоренности. "Мы не против встреч, но давайте попунктно выполнять достигнутые договоренности", - заявил Пашинян, добавив, что речь, в частности, идет об открытии транспортных коммуникаций, освобождения пленных.Армянский премьер сообщил также, что на данный момент встреча с азербайджанским коллегой не предусмотрена. "Но я никогда не избегал встречи, однако должны быть гарантии выполнения договоренностей", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20230228/dogovor-1854819048.html
https://ria.ru/20230202/armeniya-1849313754.html
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в мире, германия, азербайджан, сша, никол пашинян, армения
В мире, Германия, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Армения
Ереван предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Баку

Пашинян предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Азербайджаном

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не против подключения Берлина и Вашингтона в качестве посредников в переговорах с Азербайджаном.
"В связи с посредничеством ЕС… У нас есть очевидный факт, в Брюсселе у нас были не совсем эффективные встречи (глав Армении, Азербайджана и Евросовета – ред.), в Праге в четырехстороннем формате (глав Армении, Азербайджана, Франции и Евросовета – ред.) у нас были самые эффективные переговоры, которые увенчались конкретным результатом", - сказал Пашинян.
По его словам, сейчас Азербайджан говорит, что не готов работать по эффективному формату, но готов работать по неэффективному.
"Посредничество Франции, четырехсторонняя логика не нравится Азербайджану? И здесь есть решение. Давайте сделаем пятисторонним, пригласим Германию, США", - сказал Пашинян.
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Он уточнил, что после брюссельских встреч не выполнялись достигнутые договоренности. "Мы не против встреч, но давайте попунктно выполнять достигнутые договоренности", - заявил Пашинян, добавив, что речь, в частности, идет об открытии транспортных коммуникаций, освобождения пленных.
Армянский премьер сообщил также, что на данный момент встреча с азербайджанским коллегой не предусмотрена. "Но я никогда не избегал встречи, однако должны быть гарантии выполнения договоренностей", - заявил Пашинян.
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