https://ria.ru/20230314/peregovory-1857771750.html

Ереван предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Баку

Ереван предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Баку - РИА Новости, 14.03.2023

Ереван предложил Германию и США в качестве посредников в переговорах с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не против подключения Берлина и Вашингтона в качестве посредников в переговорах с Азербайджаном. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:38

2023-03-14T13:38

2023-03-14T13:58

в мире

германия

азербайджан

сша

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не против подключения Берлина и Вашингтона в качестве посредников в переговорах с Азербайджаном."В связи с посредничеством ЕС… У нас есть очевидный факт, в Брюсселе у нас были не совсем эффективные встречи (глав Армении, Азербайджана и Евросовета – ред.), в Праге в четырехстороннем формате (глав Армении, Азербайджана, Франции и Евросовета – ред.) у нас были самые эффективные переговоры, которые увенчались конкретным результатом", - сказал Пашинян.По его словам, сейчас Азербайджан говорит, что не готов работать по эффективному формату, но готов работать по неэффективному."Посредничество Франции, четырехсторонняя логика не нравится Азербайджану? И здесь есть решение. Давайте сделаем пятисторонним, пригласим Германию, США", - сказал Пашинян.Он уточнил, что после брюссельских встреч не выполнялись достигнутые договоренности. "Мы не против встреч, но давайте попунктно выполнять достигнутые договоренности", - заявил Пашинян, добавив, что речь, в частности, идет об открытии транспортных коммуникаций, освобождения пленных.Армянский премьер сообщил также, что на данный момент встреча с азербайджанским коллегой не предусмотрена. "Но я никогда не избегал встречи, однако должны быть гарантии выполнения договоренностей", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20230228/dogovor-1854819048.html

https://ria.ru/20230202/armeniya-1849313754.html

германия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, азербайджан, сша, никол пашинян, армения