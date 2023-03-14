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Кадыров призвал бойцов на передовой не жаловаться, а искать решения - РИА Новости, 14.03.2023
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11:16 14.03.2023 (обновлено: 12:05 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/peredovaya-1857718087.html
Кадыров призвал бойцов на передовой не жаловаться, а искать решения
Кадыров призвал бойцов на передовой не жаловаться, а искать решения - РИА Новости, 14.03.2023
Кадыров призвал бойцов на передовой не жаловаться, а искать решения
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к отдельным бойцам на передовой, призвав не жаловаться публично на проблемы на передовой, а решать возникающие трудности и... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:16
2023-03-14T12:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к отдельным бойцам на передовой, призвав не жаловаться публично на проблемы на передовой, а решать возникающие трудности и заранее предупреждать вышестоящих офицеров об этом. Кадыров отметил, что всю свою жизнь посвятил военному делу, вырос на этом. При этом он подчеркнул, что несмотря на тщательную подготовку задания, военные всегда сталкиваются с проблемами в боевой обстановке.Глава Чечни подчеркнул, что наличие связи не означает, что бойцы должны делать внутренние вопросы достоянием общественности. Он отметил, что проблемы в зоне боевых действий бывают всегда."Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?" — отметил Кадыров.Он указал на случай, когда солдат пожаловался на закончившиеся запасы патронов. Глава Чечни подчеркнул, что в этом случае боец должен был заранее предупредить вышестоящего офицера, что боеприпасы на исходе, тем самым избежав возникшей затем проблем.Кадыров призвал военнослужащих предпринимать все действия для выполнения боевых заданий, грамотно распределяя свои силы и возможности, и самим заранее запрашивать у командующих необходимое для этого снаряжение.Он призвал не слушать прозападные СМИ, которые хотят выставить российскую армию в позорном свете. "Если все в ее рядах так ужасно, что ж тогда целый блок НАТО не может с нами справиться? Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду отчизну не даст", — подчеркнул Кадыров.Он заключил, что российские военные должны отстоять целостность и безопасность страны.
https://ria.ru/20230222/prigozhin-1853688568.html
https://ria.ru/20230210/mobilizovannyy-1851165007.html
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безопасность, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров призвал бойцов на передовой не жаловаться, а искать решения

Кадыров призвал бойцов на передовой искать решение проблем вместо вынесения их на публику

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к отдельным бойцам на передовой, призвав не жаловаться публично на проблемы на передовой, а решать возникающие трудности и заранее предупреждать вышестоящих офицеров об этом.
Кадыров отметил, что всю свою жизнь посвятил военному делу, вырос на этом. При этом он подчеркнул, что несмотря на тщательную подготовку задания, военные всегда сталкиваются с проблемами в боевой обстановке.
Глава Чечни подчеркнул, что наличие связи не означает, что бойцы должны делать внутренние вопросы достоянием общественности. Он отметил, что проблемы в зоне боевых действий бывают всегда.
"Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?" — отметил Кадыров.
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Он указал на случай, когда солдат пожаловался на закончившиеся запасы патронов. Глава Чечни подчеркнул, что в этом случае боец должен был заранее предупредить вышестоящего офицера, что боеприпасы на исходе, тем самым избежав возникшей затем проблем.
Кадыров призвал военнослужащих предпринимать все действия для выполнения боевых заданий, грамотно распределяя свои силы и возможности, и самим заранее запрашивать у командующих необходимое для этого снаряжение.
Он призвал не слушать прозападные СМИ, которые хотят выставить российскую армию в позорном свете.
"Если все в ее рядах так ужасно, что ж тогда целый блок НАТО не может с нами справиться? Все хорошо, граждане, не переживайте. Ошибки учтены, тактика работает, страна развивается. Верховный главнокомандующий держит руку на пульсе и в обиду отчизну не даст", — подчеркнул Кадыров.
Он заключил, что российские военные должны отстоять целостность и безопасность страны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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