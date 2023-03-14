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Мобилизованные жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/otpus-1857840011.html
Мобилизованные жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск
Мобилизованные жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск - РИА Новости, 14.03.2023
Мобилизованные жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск
Мобилизованные для участия в специальной военной операции жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:11
2023-03-14T17:11
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Мобилизованные для участия в специальной военной операции жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, в последние дни в Воронежскую область "благополучно вернулись сразу 430 бойцов, участвующих в СВО", с ними начали работать социальный и медицинский блоки региона, чтобы "помочь всем, что необходимо". "Много и мобилизованных воронежских ребят приезжает в отпуск, который установлен решением президента. С ними тоже работают наши сотрудники, интересуются о потребностях и искренне помогают. Парни с передовой прибывают в оптимистичном настроении, благодарят за помощь земляков и рассчитывают на нашу общую дальнейшую поддержку. Она, конечно, продолжится", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода. По словам Путина, необходимость предоставления такого отпуска обусловлена тем, что служба в зоне СВО связана с "колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни".
https://ria.ru/20230314/mobilizatsiya-1857778411.html
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россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России
Мобилизованные жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск

Губернатор Гусев: мобилизованные жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Мобилизованные для участия в специальной военной операции жители Воронежской области начали возвращаться в отпуск, сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, в последние дни в Воронежскую область "благополучно вернулись сразу 430 бойцов, участвующих в СВО", с ними начали работать социальный и медицинский блоки региона, чтобы "помочь всем, что необходимо".
"Много и мобилизованных воронежских ребят приезжает в отпуск, который установлен решением президента. С ними тоже работают наши сотрудники, интересуются о потребностях и искренне помогают. Парни с передовой прибывают в оптимистичном настроении, благодарят за помощь земляков и рассчитывают на нашу общую дальнейшую поддержку. Она, конечно, продолжится", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат отпуск в 14 дней раз в полгода. По словам Путина, необходимость предоставления такого отпуска обусловлена тем, что служба в зоне СВО связана с "колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни".
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