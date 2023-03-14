https://ria.ru/20230314/oon-1857825893.html
Заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии. Прямая трансляция
Заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.03.2023
Заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии. Прямая трансляция
Член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по проблеме... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:08
2023-03-14T17:08
2023-03-14T17:08
политика
оон
кирилл вышинский
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Член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по проблеме русофобии.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оон, кирилл вышинский, видео
Политика, ООН, Кирилл Вышинский
Заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии. Прямая трансляция
Член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по проблеме русофобии.
2023-03-14T17:08
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Член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по проблеме русофобии.