https://ria.ru/20230314/oon-1857825893.html

Заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии. Прямая трансляция

Заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.03.2023

Заседание Совбеза ООН по проблеме русофобии. Прямая трансляция

Член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по проблеме... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:08

2023-03-14T17:08

2023-03-14T17:08

политика

оон

кирилл вышинский

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Член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский выступит на заседании Совбеза ООН по проблеме русофобии.

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, оон, кирилл вышинский, видео