СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области
СБУ подозревает главу Минтранспорта Херсонской области в захвате государственной власти
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает главу министерства транспорта Херсонской области Тимура Худоярова в захвате государственной власти.
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"В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении "министру транспорта Херсонской области РФ". Злоумышленником является гражданин РФ, который в мае прошлого года получил "назначение", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По данным следствия, он, в частности, способствовал вывозу детей из Херсонской области в детские лагеря России.
Глава ведомства подозревается в нарушении статей Уголовного кодекса Украины "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства".