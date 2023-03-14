https://ria.ru/20230314/obvinenie-1857858151.html

СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области

СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области - РИА Новости, 14.03.2023

СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает главу министерства транспорта Херсонской области Тимура Худоярова в захвате государственной власти. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:08

2023-03-14T18:08

2023-03-14T18:08

в мире

херсонская область

россия

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает главу министерства транспорта Херсонской области Тимура Худоярова в захвате государственной власти. По данным следствия, он, в частности, способствовал вывозу детей из Херсонской области в детские лагеря России. Глава ведомства подозревается в нарушении статей Уголовного кодекса Украины "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства".

https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, украина, служба безопасности украины