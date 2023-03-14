Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/obvinenie-1857858151.html
СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области
СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области - РИА Новости, 14.03.2023
СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает главу министерства транспорта Херсонской области Тимура Худоярова в захвате государственной власти. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:08
2023-03-14T18:08
в мире
херсонская область
россия
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает главу министерства транспорта Херсонской области Тимура Худоярова в захвате государственной власти. По данным следствия, он, в частности, способствовал вывозу детей из Херсонской области в детские лагеря России. Глава ведомства подозревается в нарушении статей Уголовного кодекса Украины "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства".
https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_376f1790583a35505ebc3c80f4cf787d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, украина, служба безопасности украины
В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинение главе Минтранспорта Херсонской области

СБУ подозревает главу Минтранспорта Херсонской области в захвате государственной власти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что подозревает главу министерства транспорта Херсонской области Тимура Худоярова в захвате государственной власти.
«
"В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении "министру транспорта Херсонской области РФ". Злоумышленником является гражданин РФ, который в мае прошлого года получил "назначение", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По данным следствия, он, в частности, способствовал вывозу детей из Херсонской области в детские лагеря России.
Глава ведомства подозревается в нарушении статей Уголовного кодекса Украины "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства".
Украинские военные в Буче - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Майору СБУ грозит до восьми лет за слова об инсценировке в Буче
10 марта, 17:09
 
В миреХерсонская областьРоссияУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала