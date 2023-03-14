https://ria.ru/20230314/obstrel-1857864916.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 18.05 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:36

2023-03-14T18:36

2023-03-14T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, куйбышевский район