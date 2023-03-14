https://ria.ru/20230314/obrushenie-1857693330.html

В жилом доме на Урале обрушилась стена

В жилом доме на Урале обрушилась стена - РИА Новости, 14.03.2023

В жилом доме на Урале обрушилась стена

Организована проверка в связи с обрушением стены в жилом многоквартирном доме в Серове, где фактически проживали четыре семьи, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:53

2023-03-14T08:53

2023-03-14T08:53

происшествия

серов

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Организована проверка в связи с обрушением стены в жилом многоквартирном доме в Серове, где фактически проживали четыре семьи, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. "Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с обрушением стены многоквартирного дома по улице Пристанционная", - говорится в релизе. По информации ведомства, в доме 1955 года постройки 24 квартиры, на момент обрушения стены в нем фактически проживали четыре семьи. "Семьи размещены в гостинице. Пострадавших в результате обрушения нет", - отметили в пресс-службе. Дом признан аварийным в 2016 году, местные власти установили срок его расселения - 2025 год. Будет дана оценка законности действий должностных лиц на предмет исполнения жилищного законодательства при расселении людей из аварийного жилья, добавили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20221117/krasnodar-1832144528.html

серов

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, серов, свердловская область