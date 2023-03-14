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В жилом доме на Урале обрушилась стена - РИА Новости, 14.03.2023
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08:53 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/obrushenie-1857693330.html
В жилом доме на Урале обрушилась стена
В жилом доме на Урале обрушилась стена - РИА Новости, 14.03.2023
В жилом доме на Урале обрушилась стена
Организована проверка в связи с обрушением стены в жилом многоквартирном доме в Серове, где фактически проживали четыре семьи, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:53
2023-03-14T08:53
происшествия
серов
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Организована проверка в связи с обрушением стены в жилом многоквартирном доме в Серове, где фактически проживали четыре семьи, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. "Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с обрушением стены многоквартирного дома по улице Пристанционная", - говорится в релизе. По информации ведомства, в доме 1955 года постройки 24 квартиры, на момент обрушения стены в нем фактически проживали четыре семьи. "Семьи размещены в гостинице. Пострадавших в результате обрушения нет", - отметили в пресс-службе. Дом признан аварийным в 2016 году, местные власти установили срок его расселения - 2025 год. Будет дана оценка законности действий должностных лиц на предмет исполнения жилищного законодательства при расселении людей из аварийного жилья, добавили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20221117/krasnodar-1832144528.html
серов
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происшествия, серов, свердловская область
Происшествия, Серов, Свердловская область
В жилом доме на Урале обрушилась стена

В жилом доме в Серове, где проживали четыре семьи, обрушилась стена

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Организована проверка в связи с обрушением стены в жилом многоквартирном доме в Серове, где фактически проживали четыре семьи, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
"Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с обрушением стены многоквартирного дома по улице Пристанционная", - говорится в релизе.
По информации ведомства, в доме 1955 года постройки 24 квартиры, на момент обрушения стены в нем фактически проживали четыре семьи. "Семьи размещены в гостинице. Пострадавших в результате обрушения нет", - отметили в пресс-службе.
Дом признан аварийным в 2016 году, местные власти установили срок его расселения - 2025 год. Будет дана оценка законности действий должностных лиц на предмет исполнения жилищного законодательства при расселении людей из аварийного жилья, добавили в ведомстве.
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