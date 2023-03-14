https://ria.ru/20230314/obrazovanie-1857849108.html

В ОБСЕ признали ситуацию с образованием на Украине неприемлемой

В ОБСЕ признали ситуацию с образованием на Украине неприемлемой - РИА Новости, 14.03.2023

В ОБСЕ признали ситуацию с образованием на Украине неприемлемой

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов разделяет мнение Будапешта, что ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:38

2023-03-14T17:38

2023-03-14T18:17

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обсе

петер сийярто

венгрия

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БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов разделяет мнение Будапешта, что ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине неприемлема и противоречит международному праву, поэтому Венгрия попросила его помочь в отсрочке вступления в силу нового украинского закона об образовании, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Он отметил, что в то время как украинские дети были приняты в 1247 детских садов и школ Венгрии, на Украине с сентября собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено 20% после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском."Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Кайрат Абдрахманов всегда с пониманием относился к этому вопросу, всегда был готов рассматривать его с точки зрения фактов, а не под влиянием политических ожиданий или идеологий. Он и сам дал понять, что это очевидно неприемлемая ситуация, противоречащая международному законодательству, поэтому я попросил его помочь в отсрочке вступления в силу закона в Украине, чтобы с 1 сентября не перестали существовать школы меньшинств, в том числе венгерские", - сказал Сийярто после встречи с Абдрахмановым. Трансляция велась в соцсети Facebook*.По словам главы венгерского МИД, ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине является "позором для страны, которая хочет стать частью Евросоюза", поскольку "национальные сообщества строго защищены законодательством". "Это тот случай, когда против должны выступить международные организации и Евросоюз", - подчеркнул Сийярто.Глава венгерского МИД ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения.Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230109/tabachnik-1843598187.html

https://ria.ru/20230306/taktika-1856178590.html

https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html

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в мире, украина, обсе, петер сийярто, венгрия