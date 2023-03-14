https://ria.ru/20230314/obnovlenie-1857760138.html

Специалисты обновят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях Москвы

Специалисты обновят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях Москвы - РИА Новости, 14.03.2023

Специалисты обновят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях Москвы

Специалисты обновят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях Москвы в текущем году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:15

2023-03-14T13:15

2023-03-14T13:15

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петр бирюков

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Специалисты обновят деформационные швы на 37 мостовых сооружениях Москвы в текущем году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проведут ремонт и замену конструкций деформационных швов на 37 мостовых сооружениях – путепроводах, эстакадах, мостах и тоннелях", - сказал Бирюков, его слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра пояснил, что эти работы выполняются в рамках содержания инженерных объектов, потому что из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. В сообщении отмечается, что на каждом сооружении в соответствии с технологией разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего будут проведены армирование и бетонирование. Выполнение таких комплексных работ позволит повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения. Уточняется, что работы будут проводиться в тоннелях Московский 1 и 2, на Киевском шоссе, 25,8 километра, на путепроводе Осташковское шоссе, 1 километр, путепроводе Семеновский и на Семеновском проезде. Также работы коснутся путепровода Бутово МКАД, Куликовской улицы, моста Ховрино-Борисово, Люблинской улицы и моста Яузский ТТК, а также внутреннего кольца и ТТК.

https://ria.ru/20230310/prichaly-1856982374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы