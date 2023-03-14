https://ria.ru/20230314/obligatsii-1857874425.html

Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации

Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации - РИА Новости, 14.03.2023

Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации

Минфин РФ не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:21

2023-03-14T19:21

2023-03-14T19:52

экономика

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575742777_58:385:3014:2048_1920x0_80_0_0_48da3d3d88df81d81473a23df500fbad.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минфин РФ не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, сообщила пресс-служба министерства. Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что инициатива выпуска "патриотических" облигаций содержится в предложениях, которые направило министерство финансов в правительство в конце февраля. Эта идея являлась одним из пунктов плана, в котором министерство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета РФ. "Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20230308/gosdolg-1856374080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), россия