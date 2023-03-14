https://ria.ru/20230314/obligatsii-1857874425.html
Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации
Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации - РИА Новости, 14.03.2023
Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации
Минфин РФ не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:21
2023-03-14T19:21
2023-03-14T19:52
экономика
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минфин РФ не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, сообщила пресс-служба министерства. Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что инициатива выпуска "патриотических" облигаций содержится в предложениях, которые направило министерство финансов в правительство в конце февраля. Эта идея являлась одним из пунктов плана, в котором министерство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета РФ. "Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20230308/gosdolg-1856374080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Технологии, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации
Минфин не предлагал выпуск "патриотических" облигаций, вопрос обсуждался на уровне идеи