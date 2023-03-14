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Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации - РИА Новости, 14.03.2023
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19:21 14.03.2023 (обновлено: 19:52 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/obligatsii-1857874425.html
Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации
Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации - РИА Новости, 14.03.2023
Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации
Минфин РФ не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:21
2023-03-14T19:52
экономика
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минфин РФ не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, сообщила пресс-служба министерства. Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что инициатива выпуска "патриотических" облигаций содержится в предложениях, которые направило министерство финансов в правительство в конце февраля. Эта идея являлась одним из пунктов плана, в котором министерство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета РФ. "Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы.
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экономика, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Экономика, Технологии, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия
Минфин опроверг информацию о планах выпустить "патриотические" облигации

Минфин не предлагал выпуск "патриотических" облигаций, вопрос обсуждался на уровне идеи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минфин РФ не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций, этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что инициатива выпуска "патриотических" облигаций содержится в предложениях, которые направило министерство финансов в правительство в конце февраля. Эта идея являлась одним из пунктов плана, в котором министерство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета РФ.
"Минфин России не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы.
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