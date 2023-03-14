Рейтинг@Mail.ru
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/natsizm-1857788704.html
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм - РИА Новости, 14.03.2023
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм
Правозащитники отмечали системные неблагополучные тенденции по проявлению нацизма в странах Балтии, на Украине и в Польше, вектор проблемы очевиден, когда... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:45
2023-03-14T14:45
украина
россия
балтия
александр брод
сергей лавров
оон
московское бюро по правам человека
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_0:48:2843:1647_1920x0_80_0_0_18112ba3b60a087962262aeff762f288.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правозащитники отмечали системные неблагополучные тенденции по проявлению нацизма в странах Балтии, на Украине и в Польше, вектор проблемы очевиден, когда Украина голосует против резолюции РФ в ООН о борьбе с героизацией нацизма, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран. "Вектор проблемы особо очевиден тогда, когда Россия ежегодно выносит на голосование в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Весьма показательно, кто и как голосует по этому важному документу. Украина точно голосует против. Поэтому оценка Лаврова ситуации с эскалацией неонацизма мне видится обоснованной", - прокомментировал Брод. Он отметил, что в течение последних пяти лет Московское бюро по правам человека презентует обзоры о проявлениях неонацизма в различных странах. "Это и деятельность откровенно неонацистских группировок, и шовинистическая риторика представителей власти, и реабилитация, героизация пособников нацизма периода ВОВ, и дискриминация русских за рубежом, вандализм по отношению к памятникам воинам-освободителям, и язык вражды в интернете и СМИ. Отмечали системные неблагополучные тенденции в странах Балтии, на Украине, в Польше", - сказал Брод.
https://ria.ru/20230314/natsizm-1857738611.html
https://ria.ru/20230310/natsizm-1857030741.html
украина
россия
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/97/1519289788_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_6d62f3b4dfa91d04220a374bfc278045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, балтия, александр брод, сергей лавров, оон, московское бюро по правам человека, общество
Украина, Россия, Балтия, Александр Брод, Сергей Лавров, ООН, Московское бюро по правам человека, Общество
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм

Брод о заявлении Лаврова про нацизм: голосование по резолюции России в ООН показательно

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правозащитники отмечали системные неблагополучные тенденции по проявлению нацизма в странах Балтии, на Украине и в Польше, вектор проблемы очевиден, когда Украина голосует против резолюции РФ в ООН о борьбе с героизацией нацизма, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров
Вчера, 12:12
"Вектор проблемы особо очевиден тогда, когда Россия ежегодно выносит на голосование в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Весьма показательно, кто и как голосует по этому важному документу. Украина точно голосует против. Поэтому оценка Лаврова ситуации с эскалацией неонацизма мне видится обоснованной", - прокомментировал Брод.
Он отметил, что в течение последних пяти лет Московское бюро по правам человека презентует обзоры о проявлениях неонацизма в различных странах.
"Это и деятельность откровенно неонацистских группировок, и шовинистическая риторика представителей власти, и реабилитация, героизация пособников нацизма периода ВОВ, и дискриминация русских за рубежом, вандализм по отношению к памятникам воинам-освободителям, и язык вражды в интернете и СМИ. Отмечали системные неблагополучные тенденции в странах Балтии, на Украине, в Польше", - сказал Брод.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров
10 марта, 15:02
 
УкраинаРоссияБалтияАлександр БродСергей ЛавровООНМосковское бюро по правам человекаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала