https://ria.ru/20230314/natsizm-1857788704.html

Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм

Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм - РИА Новости, 14.03.2023

Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм

Правозащитники отмечали системные неблагополучные тенденции по проявлению нацизма в странах Балтии, на Украине и в Польше, вектор проблемы очевиден, когда... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:45

2023-03-14T14:45

2023-03-14T14:45

украина

россия

балтия

александр брод

сергей лавров

оон

московское бюро по правам человека

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правозащитники отмечали системные неблагополучные тенденции по проявлению нацизма в странах Балтии, на Украине и в Польше, вектор проблемы очевиден, когда Украина голосует против резолюции РФ в ООН о борьбе с героизацией нацизма, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран. "Вектор проблемы особо очевиден тогда, когда Россия ежегодно выносит на голосование в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Весьма показательно, кто и как голосует по этому важному документу. Украина точно голосует против. Поэтому оценка Лаврова ситуации с эскалацией неонацизма мне видится обоснованной", - прокомментировал Брод. Он отметил, что в течение последних пяти лет Московское бюро по правам человека презентует обзоры о проявлениях неонацизма в различных странах. "Это и деятельность откровенно неонацистских группировок, и шовинистическая риторика представителей власти, и реабилитация, героизация пособников нацизма периода ВОВ, и дискриминация русских за рубежом, вандализм по отношению к памятникам воинам-освободителям, и язык вражды в интернете и СМИ. Отмечали системные неблагополучные тенденции в странах Балтии, на Украине, в Польше", - сказал Брод.

https://ria.ru/20230314/natsizm-1857738611.html

https://ria.ru/20230310/natsizm-1857030741.html

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россия

балтия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, балтия, александр брод, сергей лавров, оон, московское бюро по правам человека, общество