https://ria.ru/20230314/natsizm-1857788704.html
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм - РИА Новости, 14.03.2023
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм
Правозащитники отмечали системные неблагополучные тенденции по проявлению нацизма в странах Балтии, на Украине и в Польше, вектор проблемы очевиден, когда... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:45
2023-03-14T14:45
2023-03-14T14:45
украина
россия
балтия
александр брод
сергей лавров
оон
московское бюро по правам человека
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правозащитники отмечали системные неблагополучные тенденции по проявлению нацизма в странах Балтии, на Украине и в Польше, вектор проблемы очевиден, когда Украина голосует против резолюции РФ в ООН о борьбе с героизацией нацизма, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран. "Вектор проблемы особо очевиден тогда, когда Россия ежегодно выносит на голосование в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Весьма показательно, кто и как голосует по этому важному документу. Украина точно голосует против. Поэтому оценка Лаврова ситуации с эскалацией неонацизма мне видится обоснованной", - прокомментировал Брод. Он отметил, что в течение последних пяти лет Московское бюро по правам человека презентует обзоры о проявлениях неонацизма в различных странах. "Это и деятельность откровенно неонацистских группировок, и шовинистическая риторика представителей власти, и реабилитация, героизация пособников нацизма периода ВОВ, и дискриминация русских за рубежом, вандализм по отношению к памятникам воинам-освободителям, и язык вражды в интернете и СМИ. Отмечали системные неблагополучные тенденции в странах Балтии, на Украине, в Польше", - сказал Брод.
https://ria.ru/20230314/natsizm-1857738611.html
https://ria.ru/20230310/natsizm-1857030741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, балтия, александр брод, сергей лавров, оон, московское бюро по правам человека, общество
Украина, Россия, Балтия, Александр Брод, Сергей Лавров, ООН, Московское бюро по правам человека, Общество
Брод прокомментировал заявление Лаврова про нацизм
Брод о заявлении Лаврова про нацизм: голосование по резолюции России в ООН показательно
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правозащитники отмечали системные неблагополучные тенденции по проявлению нацизма в странах Балтии, на Украине и в Польше, вектор проблемы очевиден, когда Украина голосует против резолюции РФ в ООН о борьбе с героизацией нацизма, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран.
Прямой нацизм охватывает все больше европейских стран, заявил Лавров
"Вектор проблемы особо очевиден тогда, когда Россия ежегодно выносит на голосование в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Весьма показательно, кто и как голосует по этому важному документу. Украина точно голосует против. Поэтому оценка Лаврова ситуации с эскалацией неонацизма мне видится обоснованной", - прокомментировал Брод.
Он отметил, что в течение последних пяти лет Московское бюро по правам человека
презентует обзоры о проявлениях неонацизма в различных странах.
"Это и деятельность откровенно неонацистских группировок, и шовинистическая риторика представителей власти, и реабилитация, героизация пособников нацизма периода ВОВ, и дискриминация русских за рубежом, вандализм по отношению к памятникам воинам-освободителям, и язык вражды в интернете и СМИ. Отмечали системные неблагополучные тенденции в странах Балтии, на Украине, в Польше", - сказал Брод.
Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров