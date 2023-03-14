Рейтинг@Mail.ru
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/natsionalizatsiya-1857734545.html
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах - РИА Новости, 14.03.2023
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах
Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за то, чтобы в новых регионах России прошли процедуры национализации части объектов украинских собственников. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:57
2023-03-14T11:57
россия
украина
сергей аксенов (политик)
экономика
республика крым
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856225303_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_706abcd88c825273f018aa72a952043c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за то, чтобы в новых регионах России прошли процедуры национализации части объектов украинских собственников. Ранее председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что власти новых регионов России обязательно переймут опыт Крыма по национализации собственности украинских олигархов и собственников из враждебных России стран. "Поддерживаю (национализацию в новых регионах РФ), там другого пути просто нет. Собственники могли побросать и сбежать на Украину, особенно если они занимали радикальную позицию к России и русскоговорящим. Я коллегам (в новых регионах) говорю: секрет успеха – скорость принятия решений. Если это будут пытаться решить в рамках федерального законодательства, на это все уйдут не годы, а десятки лет", - сказал Аксенов журналистам. По его мнению, у местных органов власти, у губернаторов должны быть максимальные полномочия для принятия быстрых решений.
https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html
россия
украина
республика крым
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856225303_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_34d37cb8c050c2c9545b7c435ad09925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей аксенов (политик), экономика, республика крым, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Экономика, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах

Аксенов предложил национализацию части принадлежащих украинцам объектов в новых регионах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПлакаты "Россия - это доблесть" и "Россия - это вера" на улице в Мелитополе
Плакаты Россия - это доблесть и Россия - это вера на улице в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Плакаты "Россия - это доблесть" и "Россия - это вера" на улице в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за то, чтобы в новых регионах России прошли процедуры национализации части объектов украинских собственников.
Ранее председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что власти новых регионов России обязательно переймут опыт Крыма по национализации собственности украинских олигархов и собственников из враждебных России стран.
"Поддерживаю (национализацию в новых регионах РФ), там другого пути просто нет. Собственники могли побросать и сбежать на Украину, особенно если они занимали радикальную позицию к России и русскоговорящим. Я коллегам (в новых регионах) говорю: секрет успеха – скорость принятия решений. Если это будут пытаться решить в рамках федерального законодательства, на это все уйдут не годы, а десятки лет", - сказал Аксенов журналистам. По его мнению, у местных органов власти, у губернаторов должны быть максимальные полномочия для принятия быстрых решений.
Денис Пушилин
Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России
10 февраля, 18:06
 
РоссияУкраинаСергей Аксенов (политик)ЭкономикаРеспублика КрымЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала