https://ria.ru/20230314/natsionalizatsiya-1857734545.html
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах - РИА Новости, 14.03.2023
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах
Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за то, чтобы в новых регионах России прошли процедуры национализации части объектов украинских собственников. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:57
2023-03-14T11:57
2023-03-14T11:57
россия
украина
сергей аксенов (политик)
экономика
республика крым
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за то, чтобы в новых регионах России прошли процедуры национализации части объектов украинских собственников. Ранее председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что власти новых регионов России обязательно переймут опыт Крыма по национализации собственности украинских олигархов и собственников из враждебных России стран. "Поддерживаю (национализацию в новых регионах РФ), там другого пути просто нет. Собственники могли побросать и сбежать на Украину, особенно если они занимали радикальную позицию к России и русскоговорящим. Я коллегам (в новых регионах) говорю: секрет успеха – скорость принятия решений. Если это будут пытаться решить в рамках федерального законодательства, на это все уйдут не годы, а десятки лет", - сказал Аксенов журналистам. По его мнению, у местных органов власти, у губернаторов должны быть максимальные полномочия для принятия быстрых решений.
https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html
россия
украина
республика крым
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РИА Новости
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россия, украина, сергей аксенов (политик), экономика, республика крым, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Экономика, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Аксенов выступил за национализацию объектов в новых регионах
Аксенов предложил национализацию части принадлежащих украинцам объектов в новых регионах